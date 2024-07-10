Osmaniye'de deprem konutlarından 2 bin 724'dü teslimata hazırlanıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de deprem konutlarından 2 bin 724'dü teslimata hazırlanıyor

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Osmaniye'de depremzede aileler için yapılan 2 bin 724 konutun Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tamamlanan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yerleştirme süreci devam eden konutların kısa sürede tamamlanması için büyük bir gayretle çalışıldığı belirtildi.

10.07.2024 12:19
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Osmaniye'de deprem konutlarından 2 bin 724'dü teslimata hazırlanıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede aileler için yapılan 2 bin 724'ünün Temmuz ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Osmaniye'de depremin hemen ardından 6 bin 858 konutun temelleri atılırken, 2 bin 724 konutun Temmuz ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutlarını ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, AFAD İl Müdür Vekili Muhammed Mustafa Ardıç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Şu anda Akyar ikinci etaptaki bitmiş konutlarımızın bulunduğu yerdeyiz. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah Devletimizden razı olsun. Bu konutlarımız çok modern ve depreme çok dayanıklı olarak TOKİ tarafından yapılıyor. Şu an vatandaşlarımızı yerleştirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 2325 konutun kurası çekildi. Önümüzdeki süreçte yerleştirmeleri daha da hızlı artıracağız. Az işleri kaldı, onları tamamlamak için koordinasyon içinde büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimizi en kısa sürede konutlarına kavuşturmayı çok arzuluyoruz. Çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de deprem konutlarından 2 bin 724'dü teslimata hazırlanıyor - Son Dakika

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