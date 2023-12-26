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Osmaniye'de depremzedeler için yerinde dönüşüm çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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Osmaniye'de depremzedeler için yerinde dönüşüm çalışmaları başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, ağır hasarlı olarak yıkım işlemleri tamamlanan Metin Tamer ile Sefa Evler sitelerinde hak sahiplerinin isteği üzerine yerinde döşüm yapılacak.

Osmaniye\'de depremzedeler için yerinde dönüşüm çalışmaları başlıyor
26.12.2023 - 10:17,  Güncelleme: 10:20
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, ağır hasarlı olarak yıkım işlemleri tamamlanan Metin Tamer ile Sefa Evler sitelerinde hak sahiplerinin isteği üzerine yerinde döşüm yapılacak.

Osmaniye'de, yaşanan yıkıcı depremlerde ağır hasarlı olarak kayıtlara geçen 14 blok, 416 daireden oluşan Metin Tamer Sitesi ve 8 blok 280 daire oluşan Sefa Evler Sitesi'nin yıkılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışma başlatılmıştı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin yerinde dönüşüm taleplerini doğrultusunda zemin etüt çalışmaları başlatıldı. Yeraltı tabakalarının durumu, derinlik, jeolojik yapı türü ve temel zemin gibi parametreleri ölçmek ve yapılacak olan binaların deprem karşısında göstereceği davranışları anlamak için yapılan zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte TOKİ tarafından yapılacak olan blokların kat sayısı ve metrekare işlemleri tamamlanarak projelerin çizimleri yapılacak.

Yerinde dönüşüm yapılacak arsalarda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Belediye Başkanı Kadir Kara burada hak sahipleri temsilcileriyle görüştü.

Zemin etüt çalışmalarının başlamasıyla birlikte bölgede incelemelerde bulunan Başkan Kara, "Sizin talebiniz üzerine Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki beyefendiden istirhamda bulunduk. Burada bulunan mülkiyet sahiplerinin kendi yerlerinde ev sahibi olmak istediklerini arz ettik. Kendisi de bu konuda özel olarak ilgilenmesi için Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen beyefendiyi incelemelerde bulunması için buraya gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından sondaj çalışmaları başladı. Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen beyin yerinde yaptığı incelemeler ve hak sahipleri temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde Metin Tamer Sitesi'nin hak sahipleri ve Sefa Evlerin hak sahipleri hiçbir hak mahrumiyetine uğramadan kendi yerlerinde TOKİ tarafından yerinde dönüşüm olarak ev sahibi olacaklar. Sizler adına ben Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşaatın hızlı başlaması için İstanbul ve çevre illerden iş makineleri 2 gün içerisinde buraya çekildi. Buraya yapılacak olan projenin de bilgisi en kısa zamanda hak sahiplerine sunulacak. Kısa sürede de inşaat yapılıp hak mahrumiyetine uğramadan sizlere teslim edilecek. Dışardan kimse gelemeyecek kim hak sahibiyle o ev sahibi olacak" diye konuştu.

Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Depremzedeler Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanları da, yerinde dönüşümden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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