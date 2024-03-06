Osmaniye'de Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7,5 liradan satılan ekmek 9 liraya çıktı. Ekmeğe gelen zamma tepki gösteren bir vatandaş, "Bir ekmek yiyorduk, onu da yemeyeyim. Emekliyim ne yiyeceğiz, aç kalalım" dedi. Fırın işletmecisi Yusuf Demir ise, "Zam gelmesini istemiyoruz ama aşırı derecede maliyet artışı var. 33 kalem maliyetli ürünlerimiz var toplamda. Bir ekmeğin sırf un, su, tuz olmadığını kamuoyunun bilmesini talep ederim" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 210 gramı 7,5 liradan satılan ekmek, 230 grama çıkarılarak 9 liradan satılmaya başladı. Vatandaşlar ekmeğe gelen zamma tepki gösterdi.

"MALİYETİMİZ ARTTI"

Fırın işletmecisi Yusuf Demir şunları söyledi:

"Kadirli'de 42 yıldır fırın işletmeciliği yapıyorum. Bugün ekmeği 9 lira yaptık fakat 210 gram iken 230 gram yaptık. 20 gramı 75 kuruşu fiyat artırımına, gramaj artırımına girdi. 75 kuruşta diğer girdi maliyetlerimizin artma sebebiyle böyle bir uygulamaya girdik. Zam gelmesini istemiyoruz ama aşırı derecede maliyetlendirme var. 33 kalem maliyetli ürünlerimiz var toplamda. Bir ekmeğin sırf un, su, tuz olmadığını kamuoyunun bilmesini talep ederim."

"ACIMIZDAN ÖLÜP GİDİYORUZ"

Ekmek zammına tepki gösteren vatandaşlar ise şunları söyledi:

-Ne yiyecek millet bu zammı daha görürse? Emeklinin zaten aldığı ne ki, ne görüyor? Bunu da versin de iyice yere düşsün. Bir ekmek yiyorduk, onu da yemeyelim. Emekliyim ne yiyeceğiz, aç kalalım.

-Ben emekliyim. Ekmek 9 lira olmuş. Seçim geldi, seçimde de herkes elinden geleni yapsın, oyunu vermesin.

-Acımızdan ölüp gidiyoruz. Emekliyim.

-2 ayda bir 2 bin lira para veriyor bana devlet bunu da ekmeğe veriyorum. İşte bu kadar söylüyorum.

-Alamıyoruz vallahi ekmeğe zam gelmiş, alamıyoruz.

-Her şey zamlandı artık ekmekte, yapacak bir şey yok.

-Günde mesela şu anda 5 tane alıyorum. Günde sabah 5, öğlen 5, akşam 5. Zaten bir tane beyim çalışıyor. Ben çalışmıyorum, ev hanımıyım.

"GÜNDE 15 EKMEK ALIYORUM"

Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkan vekili Nami Nacar şunları söyledi:

"Halkın gelen zamdan fırıncılara tepkileri var ama lakin bilmiyorlar ki fırın sabah saat 6'da açılır, akşam 19: 00'a kadar ekmek satar. 19: 00'da ön kapı kapanır arka kapı açılır. 20 saat açık olan bir kurum. Bu kurumu eleştirirken de biraz da insaf olmak lazım. Bir de şimdi aynı zamanda zamma da tepki var. Ekmek yapılırken yaklaşık elimde liste var 25 kalemlik bir girdisi var bunların. Dikkat etmek lazım yani fırıncaya da insaf etmek lazım. O kadar sert eleştiriye fırıncılar kalıyor, yazık. Fırıncaya bir sorsunlar bakalım maliyeti nasıl karşılıyorlar."