Osmaniye'de Elektrik Zammına Tepki - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Elektrik Zammına Tepki

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EPDK'nın konut elektriğine yaptığı %25 zam Osmaniye'de vatandaşları karanlık çözümlere yöneltti.

05.04.2025 11:15
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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan konut elektriğine yapılan yüzde 25 zamma Osmaniye'de vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Artık karanlıkta gaz lambası yakacağız. Artık körebe oynayacağız bu zamlardan sonra" dedi. Bir başka vatandaş ise "Faturaları zor öderim. Işığı da söndüreceğim lambayı da söndüreceğim, hepsini söndüreceğim" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde EPDK tarafından açıklanan ve konut abonelerine yapılan yüzde 25 oranındaki elektrik zammına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Millet yiyecek para bulamıyor, pazara gidemiyor, evinden dışarı çıkamıyor, açlıktan nefesi kokmuş hala bunlar zam yapıyor. Şaşırdılar insanlar, şaşırdılar ne yapacaklarını. Bilemiyorum artık ne diyeceğimi de bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra çıra yakacağız"

Vatandaşlar zamma karşı tepkilerini şöyle dile getirdiler:

-Pahalı buluyorum biraz pahalı gibi geliyor. Yapacak bir şey yok.

-Ne diyeyim ki; çok kötü olmuş. Pahalılıktan hiç kimse bir şey alamıyor zaten.

-Bundan sonra çıra yakacağız, mum, çam çırası başka yok, el feneri. Yok, ödeyemez olduk.

-Artık karanlıkta gaz lambası yakacağız. Artık körebe oynayacağız bu zamlardan sonra.

-Ödeyemez duruma düştü halk yazık yani insanlara. Her ay elektriğe zam gelmez ki! Elektriği kısıtlı kullanmayı düşünüyoruz. Yaksan da yakmasan da zaten elektrikli soba yakmıyoruz bir iki lamba yanıyor, onunla idare ediyoruz. Akşam zaten gece söndürüyoruz, gece lambasını yakmıyoruz.

-Allah yardım etsin diyeceğim. Faturaları zor öderim. Işığı da söndüreceğim lambayı da söndüreceğim, hepsini söndüreceğim.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Elektrik Zammına Tepki - Son Dakika

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