Osmaniye'de Fıstık Üreticisi Zor Durumda - Son Dakika
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Osmaniye'de Fıstık Üreticisi Zor Durumda

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Fıstık fiyatlarını düşük bulan çiftçiler, traktörlerini satmaya başladı ve büyük zarar ediyor.

27.10.2024 10:11
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yer fıstığı üreticisi Zeki Demir, "Keşke tarlada kalsa, ekmeseydik bundan daha iyiydi. Traktörleri de satmaya başladı çiftçiler şu an. Çiftçiler traktörlerini malzemelerini satıyorlar" dedi. İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ise, "Çiftçilerimiz perişan halde. Diğer ürünlerde olduğu gibi fıstıkta da maalesef hükümetimiz darbeyi vurdu çiftçisine" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de yer fıstığı üreticileri bu yıl fıstığı değerinde satamadıklarından yakındı. Çiftçi Zeki Demir, bu yıl dönüm başı 3 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ifade etti.

"Hükümetimiz darbeyi vurdu çiftçisine"

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç şunları söyledi:

"Osmaniyeli fıstık üreticilerimizin yanındayız. Çiftçilerimiz perişan halde. Çiftçilerimiz sıkıntılı. Ciddi anlamda sıkıntılı. Geçen yıl fıstık fiyatlarımız 55- 60 lirayken bu seneki fiyat 20- 25 lira arası. Girdi maliyetleri yüzde 100'e varan bir artış gösterirken maalesef çiftçinin ürünü, fıstık üreticisi perişan halde, 20-25 liraya bile satamıyor. Diğer ürünlerde olduğu gibi fıstıkta da maalesef hükümetimiz darbeyi vurdu çiftçisine. Diğer ürünlerde de aynı sorun yaşandı ama şu an Osmaniye'nin bel kemiği olan fıstık üretimi Türkiye'nin büyük bir bölümünü karşılıyor. Türkiye'nin yüzde 80'ini karşılayan, fıstık ihtiyacını karşılayan Osmaniyemiz'de çiftçimiz perişan halde. Ne yapacağını bilmez durumda. Girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Bu ne demek; burada artık biz liyakatsızlık, şu, bu aramıyoruz, kasıt arıyoruz. Biliinçli bir şekilde Türk çiftçisi bitirilmeye çalışılıyor. Türk tarımı bitirilmeye çalışılıyor."

"Çiftçiler traktörlerini ve tarlalarını satmaya başladı"

Çiftçi Zeki Demir ise şunları söyledi:

"Keşke ekmeseydik. Şu an dönüme 3 bin lira zararımız var. Maliyetini boş ver 3 bin lira cebimizden gidecek dönüm başı. Şu an zarar ettik keşke ekmeseydik, tarlada kalsa daha iyiydi. Keşke tarlada kalsa ekmeseydik bundan daha iyiydi. Traktörleri de satmaya başladı çiftçiler şu an. Çiftçiler traktörlerini malzemelerini satıyorlar. Ne iş yapacaklar bilmiyorum. 'Yevmiyeye gideriz' diyorlar, yevmiye de yok. Şu an çiftçi ne yapacak kara kara düşünüyor. Traktörleri hep satacağız. Çiftçiliği de bırakacağız. Buğdayı bıraktık, mısırı da bıraktık. Mısırcılar bu sene zarar etti. Elimizden tutan yok. Biz şu an bittik. Kimsede sahip çıkmıyor nereye gittiysek de oradan kapılar örtük bize. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arazileride satıyorlar şu an nereye gideceklerse artık. Araziler de satılmaya başladı köylerde arazide satıyorlar. Milletin psikolojisi bozuk. Şu an gidişat hiç iyi değil. Biz memnun değiliz. Şu an çifti bitti, çiftçinin gidecek yeri yok. Biz şu an son durumdayız. Allah korkusu yok mu bunlarda hiç? Allah korkusu varsa bir adam bu çiftçinin elinden tutar. Bizim çiftçi şu an bitmek üzere. Şu an diyorum işte araziyi hep satıyorlar traktörü hep satıyorlar.İsterseniz kışın bakın traktörlerin kaça satıldığını."

Osmaniye\'de Fıstık Üreticisi Zor Durumda
Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Osmaniye, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Fıstık Üreticisi Zor Durumda - Son Dakika

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