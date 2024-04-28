Osmaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali Yağmura Rağmen Eğlenceye Doyurdu - Son Dakika
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Osmaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali Yağmura Rağmen Eğlenceye Doyurdu

Osmaniye\'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali Yağmura Rağmen Eğlenceye Doyurdu

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali, yağmura rağmen aileler ve çocuklar için unutulmaz bir gün oldu. Dev uçurtmaların da yer aldığı festivalde, çocuklar sahne şovları ve uçurtma şenliğiyle eğlendi.

28.04.2024 10:23  Güncelleme: 10:26
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Osmaniye'de aileler ve çocuklar, geleneksel çocuk oyunları ve uçurtma festivalinde yağmura rağmen eğlenceye doydu.

Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. Yılı münasebetiyle, Karaçay Doğa Parkta "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali" düzenlendi. Etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, sahne şovları ve uçurtma şenliğiyle yağmura rağmen unutulmaz bir gün geçirdi.

Uçurtma Festivalinde Kadir Karayiğit ve Sedat Diker'in yapmış olduğu 6 metrelik dev uçurtma vatandaşların büyük ilgisini çekti. Dev uçurtmanın önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar aniden bastıran yağmur sonrası dev uçurtmanın altına sığınarak yağmurdan korundu.

Çocukların dikkatini çekmek ve onlarda güzel bir hatıra bırakmak için festivallere büyük uçurtmalar yaptıklarını söyleyen Kadir Karayiğit, "Pandemi döneminde bu güne devasa uçurtmalar yapmaya devam ediyoruz. 23 Nisan çocuklar için şenlikler düzenleniyor bizde bu şenliklere insanlara video, fotoğraf görsellik amaçlı çocukların eğlenmesi için büyük uçurtmalar yapıyoruz. Her sene olduğu gibi en büyüğünü biz yaptık Türkiye genelinde de bizi geçeceklerini sanmıyoruz boyu 6 metre 36 metrekare yapıyor. Rüzgar olması durumunda bu her türlü uçar 2 sene öncede bundan daha büyüğünü uçurmuştuk. Rüzgar çıktığı zaman bu şekilde uçuracağız ve insanlara bir görsellik sunacağız" dedi.

Daha sonra 6 metre büyüklüğündeki dev uçurtmayı protokol mensupları ve vatandaşlar gökyüzüne bırakan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 'Yağmurun rahmeti ve bereketi ile birlikte dev uçurtmayı hemşerileri ile birlikte uçurmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, tüm katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Uçurtma Festivali Yağmura Rağmen Eğlenceye Doyurdu - Son Dakika
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