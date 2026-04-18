Osmaniye'de İkinci El Pazarına Yoğun İlgi

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de alım gücü düşük olan vatandaşlar ikinci el pazarına akın ediyor. Alışverişe gelen bir vatandaş, "Burası ucuz olduğu için geliyorum, pazar olduğu için. Dışarıda 300 liralık mal burada 50 lira, 30 lira, 40 lira, mecburuz buraya gelmeye" derken diğer bir vatandaş ise, "Geçimimizi hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Eski ayakkabı alıyorum işte böyle. Giydiğimiz çıkarttığımız hep eski" dedi.

Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına alım gücü düşük vatandaşlar akın ediyor. Sabahın erken saatlerinde pazarı dolduran vatandaşlar bütçesine göre ikinci el ürün alıyor. Esnaf ise satıştan memnun olduğunu belirterek, "iğne atsan yere düşmez" diyor.

"Vatandaş ikinci ele düştü"

Bir satıcı şöyle konuştu:

"Çok yoğunuz maşallah, satışlarımızda çok güzel oluyor. Her şey ucuz, 30-40-50 liraya. İnsanların durumları şu anda çok zayıf alacak güçleri kalmadı. Vatandaş ikinci ele düştü, artık 'ne alırsak o kar' diyor. Vatandaş 30-40 liraya ayakkabı alıyor. Niye marketlere gitsin bin liraya alsın, yazık günah değil mi? Ekmek götüremez oldu millet evine, ekmek 15 lira olmuş bugün. Bir etin kilosu olmuş 1000 lira. Bir portakal olmuş, salatalık salatalık 100 lira. Ne yaptın vatandaş?"

"Burası ucuz olduğu için geliyorum"

Bir emekli vatandaş, "Şu çorabı aldım, iki çift, her biri 20 lira o da kaliteli. Her zaman alıyorum. Dışarıda en az 50 lira. Maaş yetmiyor ne yapalım. İki çift aldım 40 lira, bunun bir tanesi dışarıda 50 lira" dedi

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş, "Burası ucuz olduğu için geliyorum, pazar olduğu için. Dışarıda 300 liralık mal burada 50 lira, 30 lira, 40 lira, mecburuz buraya gelmeye. Bir yaşlılık maaşım var, iki bin lira ev kirası veriyorum, artan ile geçinmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"İğne atsanız yere düşmez"

Pazar esnafı bir vatandaş, "Pantalon, gömlek satıyoruz, normalde 50 lira, 100 lira civarlarında satıyoruz. Dışarıda 1000 lira, 2 bin lira burada ikinci el olduğu için 50 lira, 100 liraya veriyoruz. Piyasa ölü, herkes ne yapacağını bilmiyor. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Pazarımız hep genellikle böyle kalabalık olur. Pazarda gördüğünüz gibi iğne atsanız yere düşmez" diye konuştu.

Bir vatandaş, "Çok ucuz olduğundan biz burayı tercih ediyoruz. Hayat şartları bildiğin gibi değil çok zor. İnan geçinemiyoruz. Geçimimizi hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Eski ayakkabı alıyorum işte böyle. Giydiğimiz çıkarttığımız hep eski" dedi

"Zenginin ne işi var burada"

Bir başka vatandaş, "Yok, yokluktan geliyoruz. Zengin adamın burada ne işi var? İşte görüyorsunuz hep yırtık. Yokluktan geliyoruz, çaresizlikten. Dışarının üçte bir fiyatı burada. Ne alırsan var burada. İnsandan ucuz bir şey yok burada" dedi.

Diğer bir vatandaş ise, "İnsanlar buraya niye geliyor burası gördüğünüz gibi buraya bit pazarı diyorlar. Dışarıdan alamıyorlar 10 katına, buraya gelip adam bir katını alıp gidiyor. Burada geçinmesi çok kolay. Burada dolaş gez gel cebine 300 lira koy 8-10 parçayı al git. Burası çok iyi, dışarıya göre yarı yarıya çok aşağıya. Burası garibanların pazarı, buraya zengin gelmez, zenginin burada işi yok" diye konuştu.

"Adamlar çayı şekersiz içmeye başladı"

Diğer bir vatandaş, "Buraya kim gelecek durumu olmayan insanlar gelecek, elinde avucunda bir şey olmayanlar. Her yerden kafamıza göre alışveriş yapabiliyorduk şimdi ancak buradan yapabiliyoruz. Başka yerden alamıyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş, "Gördüğünüz gibi bit pazarı buraya durumu olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan insanlarımız geliyor. Burada ikinci el işte kendine göre bisiklet alıyor çocuğuna orada 10 bin lira, burada 2 bin lira. Bizim şu gördüğümüz halılar çoğu mağazada metresi 200 lira, burada tanesi 200 lira. Adam yevmiye bin liraya calışıyor ayakkabıya verirse ekmek kalır, su kalır, çay kalır, şeker kalır. Zaten çayın kilosu başına almış gidiyor. Şekeri çuval ile alıyorduk eskiden şimdi 5 kilo şeker alıyoruz. Adamlar çayı şekersiz içmeye başladı. Burada bir dürüm yiyoruz 50 liraya, çarşıda 300 lira dürüm. Burada dürüm bile ucuz" dedi.

Esnaf bir vatandaş, "Şunu ben arkadaştan 50 liraya aldım, 150 liraya veriyorum, yeri geldiği zaman 100 liraya veririm, parası olmuyor. Normalde şu ayakkabı bin 500, 2 bin lira, millet daha da pahalı diyor. Dedim o zaman kardeşim beleş vereyim. Yeri geldiği zaman bedava da veririm" şeklinde konuştu.