Osmaniye\'de itfaiyeden çocuklara serinleten sürpriz

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde itfaiye ekipleri, sıcak havada çocukları su püskürterek serinletti. İtfaiye aracından sıkılan suyun altında eğlenen çocuklar, festivalde keyifli anlar yaşadı.

Osmaniye'nin Bahçe Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen 3. Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali ve Yıl Sonu Sergisi'nde görev yapan Bahçe Belediyesi itfaiye ekipleri, sıcak havada çocukları su püskürterek serinletti. İtfaiye aracından sıkılan suyun altında eğlenen çocuklar, festivalde keyifli anlar yaşadı. Hava sıcaklığının etkili olduğu etkinlikte itfaiye ekiplerinin yaptığı sürpriz, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. Su püskürtülmesiyle serinleyen çocuklar, neşeli anlar yaşayarak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar ise festivale damga vurdu. - OSMANİYE