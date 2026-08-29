Osmaniye'de Kışlık Hazırlık Telaşı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kışlık Hazırlık Telaşı

Osmaniye\'de Kışlık Hazırlık Telaşı
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Osmaniye'de kışlık salça ve konserve hazırlıkları başladı; biber kilo fiyatı 23-28 lira.

Osmaniye'de kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte vatandaşlar salçalık biber ve konservelik domates almak için sebze halinin yolunu tuttu. Halde salçalık biberin kilogramı 23-28 lira, konservelik domates ise 13-15 lira arasında satışa sunuluyor.

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla Osmaniye'de evlerde kışlık hazırlık telaşı başladı. Salça ve konserve hazırlamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Osmaniye Sebze Hali'ne gelerek alışveriş yaptı.Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği halde, çuvallar ve kasalar halinde alınan salçalık biber ile domatesler araçlara yüklenerek evlere götürüldü. Vatandaşlar, aldıkları ürünleri salça, domates konservesi ve çeşitli kışlık ürünlere dönüştürerek kış aylarında tüketmek üzere hazırlayacak.

Sebze halinde salçalık biberin kilogram fiyatı kalitesine göre 23 ile 28 lira arasında değişirken, konservelik domatesin kilogramı ise 13 ile 15 liradan alıcı buluyor.

"Kışlık telaşı başladı, fiyatlar şu an gayet uygun"

Osmaniye Sebze Hali'nde kışlık hazırlık telaşının başladığını belirten esnaf, salçalık biber ve domates fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen esnaf Sedat Budak, "Şu anda kışlık telaşı başladı. Vatandaşlarımız domates ve salçalık biber almaya geliyor. Fiyatlar gayet uygun. Biberin yerinde fiyatı 17-17,5 lira civarında. Buraya yaklaşık 21 liraya maliyeti oluyor, biz de 20-21 lira civarında satıyoruz. Domates de aynı şekilde. Yerinde 11 liraya kadar domates var, burada ise 13, 14 ve 15 liraya kadar satılıyor. Vatandaşlarımızı hale bekliyoruz" diye konuştu.

"Kendi yaptığımız salçanın zahmeti var ama tadı daha güzel"

Kışlık konserve ve salça hazırlamak için alışverişe geldiklerini söyleyen Gülsüm Kırgın,"Domates alacağız, konserve yapacağız. Çocuklar geliyor, yemek yapacağız kuzum. Her zaman bazıları diyor ya, her zaman zahmet kuzum. Allah bundan aşağı düşürmesin. Hazır salça şu kadar at, boyamıyor. Ama kendi yaptığını at boyuyor" ifadelerini kullandı.

"Rızkımız için yaptığımızdan zahmeti gözümüz görmüyor"

Salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz diyen Müzeyyen Onuş, "Kadınların işi burada da zor. Salçaydı, biberdi, geline hizmet et, kıza hizmet et derken uğraşıyoruz. Düziçi'nden buraya geldim. Bafra biberi almak için geldim.Bafra biberi çok güzel verim veriyor, onun için tercih ediyorum. Allah satanlardan da alanlardan da razı olsun.Ev yapımı salçayla hazır salça arasında çok fark var. Hazır salçanın tadıyla elde yapılan salçanın tadı bir olur mu çocuğum.Ev salçası yemeği güzel eder, düğün yemeklerine ayrı bir lezzet verir. Misafirlerimizi de salçamızın güzel rengi ve tadıyla ağırlıyoruz. Bizim için salçada tat kadar renk de önemli.Evimiz ve rızkımız için yaptığımızdan zahmeti gözümüz görmüyor. Oğlana yapıyoruz, kıza yapıyoruz, arkadaşlarımıza yapıyoruz, burada olmayan yakınlarımıza yapıyoruz. Dışarıdan gelip buradan salçalık biber alıyoruz, salçamızı yapıp şehir dışında yaşayan yakınlarımıza da gönderiyoruz. Böylece memleketimize de bir faydamız oluyor" diye konuştu.

Hazır salçayı pek tercih etmediklerini söyleyen Akif Örtlek, "Hanım biber ve domates al dedi, biz de hale geldik. En iyilerini seçmeye çalışıyoruz. Bafra biberinin iyi olduğunu söylediler, ondan aldık. Hazır salçayı pek tercih etmiyoruz. Mecbur kalırsak yiyoruz ama imkanımız oldukça salçamızı kendimiz yapıyoruz. Hem kendimiz hem de çocuklarımız için hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kışlık Hazırlık Telaşı - Son Dakika

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