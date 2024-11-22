Osmaniye\'de Bowling Müsabakaları Sonuçlandı

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Osmaniye'de 2024-2025 Okul Sporları, Genç Kız-Genç Erkekler Bowling Branşı müsabakalarında dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bowling turnuvası sona erdi. Erkek ve kızlar kategorisinde 14 takımın mücadele ettiği heyecan dolu anlar sahne olan müsabalarda sonunda, Kızlar kategorisinde İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü ve TOBB Osmaniye Fen Lisesi dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ikinci, Şehit Mehmet Karaca Tilki Aanadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncülük elde etti.

Dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Ali Daşbaş, Beden Eğitimi Öğretmenleri, Türkiye Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Danış ve alışveriş merkezi yöneticileri ve işletmecilerinden aldılar. - OSMANİYE