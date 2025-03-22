Osmaniye'de Özel Bireyin Çöp Araçlarıyla Gezme Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Osmaniye'de Özel Bireyin Çöp Araçlarıyla Gezme Hayali Gerçekleşti

Osmaniye\'de Özel Bireyin Çöp Araçlarıyla Gezme Hayali Gerçekleşti

Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki otizm hastası Osman Erzurumlu'nun çöp araçlarıyla gezme hayali, Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in desteğiyle gerçek oldu. Mutluluğu yüzünden okunan Erzurumlu, çöp taksi ve yol süpürme araçlarıyla şehir turu yaptı.

22.03.2025 11:11  Güncelleme: 11:17
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Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki özel birey Osman Erzurumlu'nun, çöp araçları ile gezme hayali gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in talimatları ile çöp taksi ve yol süpürme araçlarına bindirilip şehirde gezinti yapan Erzurumlu'nun mutluluğu ise yüzüne yansıdı. Anne Serpil Erzurumlu, oğlunun kendisine her zaman "ben büyüyünce çöpçü olacağım" dediğini ve çöp araçları ile gezmeyi çok istediğini söyledi.

Ahmet Yesevi Mahallesinde oturan otizm hastası Osman Erzurumlu, yoldan geçen çöp araçlarını her gördüğünde büyük bir mutluluk yaşayıp, ailesinden sürekli bu araçlarla gezmek istediğini söyledi. Durumdan haberdar olan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Temizlik İşleri Müdürlüğüne verdiği talimatla Osman Erzurumlu'nun bu hayali gerçekleştirildi. Evinde ziyaret edilen Osman Erzurumlu'ya Başkan İbrahim Çenet tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi. Ardından çöp taksi aracı ile mahallede kısa bir tur atan Osman Erzurumlu'nun mutluluğu yüzüne yansıdı. Erzurumlu, daha sonra ise Fakıuşağı Mahallesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü araç parkına getirildi. Burada yine çöp kamyonu, yol süpürme aracı ve iş makinelerine bindirilen Osman Erzurumlu yine çöp taksi ile evine kadar bırakıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Okan Gelici, "Buraya Başkanımız Sayın İbrahim Çenet'in talimatlarıyla geldik. Bizim bir çöp taksimiz var ve özel birey Osman kardeşimiz de ona binmek istediğini söylemiş. Bugün bizde o niyetle geldik ve Osman kardeşimizi çöp taksimizle, süpürme araçlarımızla bindirip gezdirerek ona güzel bir gün yaşattığımızı düşünüyoruz. Öncesinde ise kardeşimize yine Başkanımız İbrahim Çenet'in gönderdiği hediyeleri takdim ettik" dedi.

Anne Serpil Erzurumlu ise oğlunu bugün çok mutlu olduğunu ve saatler öncesinden bu sevinçle araçların gelmesini beklediğini belirterek, "Osman konuşamıyor ama ben duygularını söyleyeyim. Osman çok mutlu oldu, hatta çok heyecanlandı, bekledi saatlerce balkonda. Öncelikle isteğimize duyarlılık gösteren Başkanımız İbrahim Çenet'e ve ilgilendikleri için çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Osman için bugün çok güzel bir gün oldu. Hayal ettiği mesleğin tanımlamasını yaptı. Çok teşekkür ediyorum her kese." Diye konuştu. Anne Erzurumlu, oğlunun yazı yazmaya başladığı günden bu yana bu isteğinin başladığını belirterek, "Önce mahallede zehir sıkma araçlarına çöp kamyonlarına binme hayali vardı. Çöp taksi aracını da Kadirli yolunda gördük ve çok heyecanlanmıştı Osman ve arkasından koşmuştu. Daha sonra bu sevgisi kızım tarafından başkanımıza iletilince bugün o hayali gerçek oldu ve çok mutlu oldu." Dedi. Osman Erzurumlu ise kameralara el sallayarak teşekkürlerini ifade etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Özel Bireyin Çöp Araçlarıyla Gezme Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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