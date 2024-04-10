Yerel

Osmaniye'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve kent protokolü vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Osmaniye Valili tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen bayramlaşma merasimine, Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 27. Dönem Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz ve protokol mensupları, daha sonra Özden Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Vali Yılmaz, büyüklere sağlık ve huzur içinde nice bayramlar temenni etti.

Vali Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Özel günlerde sizleri yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz, her zaman yanınızda olmaya çalışıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah daha nice güzel bayramlara, hep birlikte, sağlık ve huzur içinde kavuştursun, dertlerden, belalardan uzak eylesin. Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimizin bayramlarını kutluyoruz, Allah yardımcıları olsun, dualarımızla yanlarındayız. Soykırımı lanetliyoruz. Doğu Türkistan'da soydaşlarımızın uğradığı katliamı şiddetle kınıyoruz, bayramlarını kutluyoruz, onları unutmuyoruz. Allah bizleri, 6 Şubatta yaşadığımız asırların felaketi gibi felaketlerden korusun, hem Osmaniye'mizi hem Ülkemizi hem insanlığı her türlü felaketten korusun. Bayramlar huzur getirsin, hayırlara vesile olsun. Bir kez daha bayramınızı kutluyor, ellerinizden öpüyorum. "dedi.