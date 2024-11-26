Osmaniye\'de Sahipsiz Hayvanlara Kış Destekliği

Yerel

Osmaniye'de kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak ve yaban hayvanları için hayvanseverler tarafından Amanos Dağları eteklerine, yaklaşık bir ton yiyecek ve yem bırakıldı.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düşerek sıfırın altında seyretmesiyle birlikte zorlu hava koşularında yiyecek bulmakta zorlanmaya başlayan sahipsiz sokak ve yaban hayvanlarının açlıktan ve donarak ölümlerinin önüne geçebilmek için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) harekete geçti.

Amanos Dağları'nın eteklerinde ve dağlık alanlarda özel arazi araçlarıyla yabani ve evcil hayvanların beslenmesini sağlayan HAYTAP ekipleri, bir tona yakın gıdayı dağlara bıraktı. Besleme çalışmalarına Osmaniye Sevdalıları Derneği Başkanı Ahmet Haşim Örtlek de katılarak destek verdi.

Örtek, pikniğe veya hafta sonu ziyaretlerine giden vatandaşlardan sahipsiz hayvanları düşünerek yanlarında bir parça gıda getirmelerini istedi. Esnaf İlker Işık, "Burada esnafız, yaylaya gelen vatandaşlarımızdan buraya gelirken sokak hayvanları içinde birer parça ekmek getirmelerini rica ediyoruz. Buradaki hayvanlar aç, kışın kolay kolay yiyecek bulamıyorlar. Bu canları düşündüğü için HAYTAP ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'DAĞLARIN EN İÇ NOKTALARINA KADAR ULAŞILDI'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, HAYTAP olarak Amanos Dağları'nın en iç noktalarına kadar ulaşarak bir tona yakın gıdayı taşıdıklarını belirtti. Laçinbala, mamaları karton kutulara koyarak özel kaplarla sokak hayvanlarına servis ettiklerini ve bir marketler zincirinden aldıkları süt ve süt ürünlerini de hayvanlara bıraktıklarını söyledi. Yabani hayvanlar için de alınan unlu mamuller ve manav atıklarını ormanın iç noktalarına kadar ulaştırdıklarını söyleyen Laçinbala, yemlerin ıslanarak ziyan olmaması için karton kutularda servis edildiğini belirtti.

Zorlu kış günlerinde, hayvanların yaşam mücadelesine destek olan HAYTAP, hayvanların parazit ilaç uygulamalarını da gerçekleştirdi.

Haber İbrahim EMÜL – Kamera OSMANİYE,