Osmaniye'de şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabri ziyaret edildi

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Osmaniye'de Kurban Bayramı nedeniyle şehitler ile depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri ziyaret edilip dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Osmaniye kent merkezinde Kurban Bayramı öncesinde Belediye Asri Mezarlığı ziyaret edildi. Mezarlıktaki şehitlik ziyaretine Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl müftülüğü tarafından şehitler için dua edildi. Daha sonra Vali Yılmaz, Başkan Çenet ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan protokol üyeleri şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de, Kurban Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretlerinin ardından protokol üyeleri, deprem şehitlerinin kabirlerine gitti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların arından, protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. - OSMANİYE