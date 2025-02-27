Osmaniye'de Soğuklar Araçları Vurdu - Son Dakika
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Osmaniye'de Soğuklar Araçları Vurdu

Osmaniye\'de Soğuklar Araçları Vurdu

Osmaniye'de eksi 5 derece sıcaklıklar birçok aracın arıza yapmasına sebep oldu, sanayi yoğun çalışıyor.

27.02.2025 09:59
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Osmaniye'de son bir haftada gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 derecelere düşmesi ile sabah saatlerinde çalışmayan araçların sahipleri sanayinin yolunu tuttu.

Osmaniye'de son bir haftada devam eden soğuk hava şartları birçok olumsuzluğa sebep olsa da zamanında önlem almayan sürücülerin araçlarındaki arızalar, sanayi esnafının fazla mesai yapmasına neden oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından dolayı motor soğutma suyuna antifiriz eklemek, radyatör çatlaklarından ve aküyü yenilemek için çok sayıda araç sahibi sanayinin yolunu tuttu.

Soğuk havaya tedbirsiz yakalandıklarını ve bu yüzden aracının arıza yaptığını söyleyen müşteri Mustafa Siyah, "Arabam soğuktan dolayı çalışmıyor bir yerleri patlatıyor. O yüzden sanayiye geldik, daha önce bu soğukları görmedik biz tedbirsizlik yakalandık. Daha önce bu araçlara antifiriz konmadığı için bu buzlanmaya neden oluyor, o yüzden de arabalarımız çok rezil oldu. Sanayiden çıkmıyoruz" diye konuştu.

Çukurova bölgesinin sıcak olmasından dolayı çoğu araç sahibinin aracına antifiriz koymadığını bu yüzden soğuk havalarda bu tür olumsuzlukların yaşandığını söyleyen Sanayi Kooperatif Başkanı Ahmet Kervancıoğlu, "Son bir haftadır bu soğuklarda tüm arkadaşların araçları gördüğünüz gibi donmuş durumda. Tabi burası sıcak bir bölge olduğu için Çukurova bölgesi antifiriz koymuyor arkadaşlar araçlarına o sebepten dolayı araçlar donma yapıyor. Donma yaptığı içinde buzlanma yapıyor, buzlandığında da radyatörlerde patlama yapıyor. Araçlara antifiriz koymaları kendilerinin avantajınadır" dedi.

Soğuk havada işlerinin arttığını ifade eden sanayi esnafından Mehmet Türkoğlu, "55 yaşındayım daha bu zamana kadar böyle soğuk görmedim. Osmaniye bölgesi sıcak bir bölge olduğu için antifiriz kullanmadığımızdan dolayı çoğu araç conta patlattı. Bizde böyle soğuk görmediğimiz için donduk, böyle bir soğuk görmedik. Her yer araç oldu bak şurada gördüğünüz araçlar conta patlattı, su patlattı duman olduk abi duman" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Soğuklar Araçları Vurdu - Son Dakika

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