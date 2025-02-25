Osmaniye'deki Emekliler Ramazan İçin Alışveriş Yapamıyor - Son Dakika
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Osmaniye'deki Emekliler Ramazan İçin Alışveriş Yapamıyor

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Osmaniyeli emekliler, yaklaşan Ramazan'da gıda fiyatlarının yüksekliğinden yakınarak alışveriş yapamıyor.

25.02.2025 13:54
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de emekliler, yaklaşan ramazan ayı için alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Bir emekli vatandaş "Et, süt, yumurta yiyorduk şimdi bir şey göremiyoruz. Yaşama şansı bırakmadılar ki bize" dedi. Başka bir emekli ise "Daha önceki ramazanlarda etimizi de alıyorduk, şimdi tavuk kırıntısına bile muhtaç olduk şu durumda" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, yaklaşan ramazan ayı alışverişine maaşlarının yetmediğinden yakındı. Emekli bir vatandaş şöyle konuştu:

"Emekliyim, ramazan ayı için tabi alışveriş yapmamız lazım. Maaş normal idare eder. Her şeyi alamam, anca idare eder şekilde alırım. Et, süt normal işte hepsini dediğim kadar alamam. Mesela bir hafta alırsın bir hafta alamam. Kendini idare etmeye çalışacaksın. Benim ev kiram olmayınca onunla idare ediyorum. Biz şöyle, köylüyüz biraz oradan yan gelirlerimiz oluyor ondan yeterli, tam şehirde olsam yetmez yani."

"Emekliler fitreye zekata muhtaç oldular"

Başka bir emekli ise şunları söyledi:

"Emekliyim. Ramazan ayı gelince bir sürü şeye özellikle zam gelir. Özellikle de emekliler fitreye zekata muhtaç olmuşlardır. Biz emekli olarak gıda almasını, beslenmesini bir doktordan da iyi biliyoruz, hükümet yetkisini de biliyoruz.  Onlar 200-300 bin liraya karnını doyururken biz 14 bin 500 liraya karnımızı doyurduğumuzu sanıyoruz. Bizler gerizekalı insanlar değiliz. Ekmek karın doyuruyorsa hayvanlarda dağda ot yiyerek karnını doyuruyor. Onlardan farkımız ne kaldı? Biz öldükten sonra vereceğin para al senin olsun. Ramazan ayında ne yapacağız, gıda almayacağız hayvanlar gibi yaşayacağız. Yapmak istedikleri buysa buyursunlar. 14 bin 500 lira ile günde bir defa yemek yesem çarşıda 15 bin lira yapar. Ondan sonra da bana şükretmeyi öğretiyorlar. Alın siz şükredin, biraz da biz eğlenelim. Biz sazan değiliz ya."

"Şimdi tavuk kırıntısına dahi muhtaç olduk"

Bir başka bir emekli vatandaş "Emekliyim. Benim maaşım yeterli değil, hiçbir hazırlığım da yok şu anda. Evime affedersin bir hoşaflık üzüm dahi alamadım ben daha hala. Cenabı Allah'ın yardımıyla oradan alıyoruz, oraya veriyoruz. Ramazan ayında daha önceleri ben 25 yıl oldu emekli olalı, daha önceleri etimizi de alıyorduk şimdi tavuk kırıntısına bile muhtaç olduk şu durumda" dedi.

Diğer bir emekli ise "Alışverişin mümkünatı var mı pazara gidemiyorsun, markete gidemiyorsun. Eti zaten bayramdan bayrama görüyoruz. Eskiden her şey yapılıyordu. Börekmiş, çörekmiş ramazanda. Et, süt, yumurta yiyorduk şimdi bir şey göremiyoruz. Yumurta olmuş 10 lira. Biz ayağımızı taşa bağlayıp gideceğiz Ceyhan Irmağı'na, en derin yerine kendimizi atacağız. Başka yaşama şansı bırakmadılar ki bize" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'deki Emekliler Ramazan İçin Alışveriş Yapamıyor - Son Dakika

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