Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale'ye Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale'ye Uğurlandı

Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale\'ye Uğurlandı

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü, 'Dedeciğim Ben Geldim' sloganıyla 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, izcilere kına yakarak tarih bilincinin önemine vurgu yaptı.

22.04.2025 10:03  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü'nün kınalı kuzuları 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Belediye Hizmet Binası Bahçesi'nde düzenlenen uğurlama programına katılan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Çanakkale kahramanlarını yad etmek için yola çıkan izcilere kına yaktı.

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü, "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Belediye Hizmet Binası Bahçesi'nde Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan program Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü Lideri Ahmet Çoban'ın İzci Marşı'nı izcilere okutmasıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Genç yaşta çocuklarımızı izcilik disiplini içerisinde Çanakkale gibi aslında maneviyatı Anadolu'da en yüksek olan bizim coğrafyamıza ben bu yavrularımızı uğrularken gerçekten içimde onların heyecanını hissediyorum. Her biriyle az önce teker teker konuşurken onarlın hem konuşmalarında hem de tavırlarında bunu gördüm" dedi.

-Başkan Çenet, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk orduları destan yazdılar"

Konuşmasının devamında Çanakkale'nin büyük bir zafer olduğunun altını çizen Başkan Çenet, "Biz Türk Milleti olarak çok zaferler kazanmış büyük bir milletin evlatlarıyız ama Çanakkale çok büyük bir zafer. Avrupa'dan İngiltere'den Hindistan'a kadar güneşin üzerine hiç batmadığı ülke olarak bilinen dönemin ülkelerinin orduları bizim Türk orduları karşısında sapır sapır dökülmüşlerdir. Irak'ta Suriye'de Türk hatlarını çok kolay geçtiniz. Ne oldu Çanakkale'de Çanakkale'yi geçemediniz diye sordukları zaman dediler ki Irak'ta Suriye'de bizim karşımıza gerçek Türkler çıkmadı. Çanakkale'de karşımıza gerçek Türkler çıktı. Biz dönüp baktığımız zaman İngilizlerin Fransızların orada çok büyük zayiatlar verdiğiniz biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir komutanın liderliğinde Türk orduları orada bir destan yazdılar. Şimdi sizlerde inşallah Çanakkale'de bu ruhu hep birlikte kamp boyunca idrak edeceğinizi umuyorum. Güle güle gitmenizi diliyorum. Sağ salim gidip sağ salim dönün inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Çanakkale kahramanlarını yad etmek için yola çıkan izcilere kına yaktı. Kınaları yakılan yaklaşık 80 izci 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere yola çıktı. - OSMANİYE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi, Etkinlikler, Çanakkale, Belediye, osmaniye, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale'ye Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:23 Vatikan, Papa Francis’in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
09:25 Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış Talihsiz adam, karısının gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı, 50 bin euro için tetiğe basmış
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale'ye Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement