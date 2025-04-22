Osmaniye İzcilik Kulübü, Çanakkale\'ye Uğurlandı

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü'nün kınalı kuzuları 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Belediye Hizmet Binası Bahçesi'nde düzenlenen uğurlama programına katılan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Çanakkale kahramanlarını yad etmek için yola çıkan izcilere kına yaktı.

Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü, "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Belediye Hizmet Binası Bahçesi'nde Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan program Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü Lideri Ahmet Çoban'ın İzci Marşı'nı izcilere okutmasıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Genç yaşta çocuklarımızı izcilik disiplini içerisinde Çanakkale gibi aslında maneviyatı Anadolu'da en yüksek olan bizim coğrafyamıza ben bu yavrularımızı uğrularken gerçekten içimde onların heyecanını hissediyorum. Her biriyle az önce teker teker konuşurken onarlın hem konuşmalarında hem de tavırlarında bunu gördüm" dedi.

-Başkan Çenet, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk orduları destan yazdılar"

Konuşmasının devamında Çanakkale'nin büyük bir zafer olduğunun altını çizen Başkan Çenet, "Biz Türk Milleti olarak çok zaferler kazanmış büyük bir milletin evlatlarıyız ama Çanakkale çok büyük bir zafer. Avrupa'dan İngiltere'den Hindistan'a kadar güneşin üzerine hiç batmadığı ülke olarak bilinen dönemin ülkelerinin orduları bizim Türk orduları karşısında sapır sapır dökülmüşlerdir. Irak'ta Suriye'de Türk hatlarını çok kolay geçtiniz. Ne oldu Çanakkale'de Çanakkale'yi geçemediniz diye sordukları zaman dediler ki Irak'ta Suriye'de bizim karşımıza gerçek Türkler çıkmadı. Çanakkale'de karşımıza gerçek Türkler çıktı. Biz dönüp baktığımız zaman İngilizlerin Fransızların orada çok büyük zayiatlar verdiğiniz biliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir komutanın liderliğinde Türk orduları orada bir destan yazdılar. Şimdi sizlerde inşallah Çanakkale'de bu ruhu hep birlikte kamp boyunca idrak edeceğinizi umuyorum. Güle güle gitmenizi diliyorum. Sağ salim gidip sağ salim dönün inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Çanakkale kahramanlarını yad etmek için yola çıkan izcilere kına yaktı. Kınaları yakılan yaklaşık 80 izci 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na katılmak üzere yola çıktı. - OSMANİYE