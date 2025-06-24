Osmaniye'nin Büyükşehir Olma Umutları Artıyor - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'nin Büyükşehir Olma Umutları Artıyor

24.06.2025 13:47
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medyada yaptığı harita paylaşımı ve büyükşehir olma vurgusu, vatandaşlar arasında heyecan yaratırken, Osmaniye'nin il ve ilçelerinin birleşmesi gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Başkanın büyükşehir paylaşımı Osmaniyelileri heyecanlandırdı

OSMANİYE - Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medyada yaptığı harita paylaşımı ve büyükşehir sözleri kentte büyük yankı uyandırdı.

Ankara ziyareti sonrası sosyal medya hesabından Osmaniye'yi merkez alan ve Erzin, Dörtyol, İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsayan bir harita paylaşımı ve büyükşehir sözleri kentte büyük yankı uyandırdı. Başkan Çenet, söz konusu paylaşımda "Osmaniye'miz "Büyük bir Adım' atmaya hazırlanıyor. Buradan şunu hemen ifade etmek gerekir ki Osmaniye'mizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesinden çok daha önemlidir. Tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol'un da "ana şehir" Osmaniye'mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir." ifadelerini kullandı. Yıllar önce Osmaniye'den alınan Erzin ve Dörtyol'un liman ve ticaret şehri Osmaniye'nin önünü kestiğini belirten Başkan Çenet'in paylaşımına hemşerilerinden destek geldi. Osmaniye'nin büyükşehir olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar özellikle Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanmasıyla şehrin dahada güçleneceğini söyledi.

Osmaniye'nin büyükşehir olmasının gerektiğini söyleyen İsmail Eren, "Osmaniye'nin büyük bir şehir olmasını diliyoruz, istiyoruz. Osmaniye, 4 Büyükşehrin ortasında kalmış, sıkışmış bir şehir olarak yaşıyoruz. Gerçekten bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz Dörtyol'dan, Erzin'de bunların genel halkının zaten hastane olarak, AVM olarak veya genel işlerini halletmek için Osmaniye'ye geliyorlar. Onlara da kolaylık olacak, bizim de büyümemiz açısından bize de çok büyük avantajları olacak. O yüzden Osmaniye'nin büyük şehir olmasını istiyoruz." dedi.

-Osmaniye'ye deniz gelecek

Erzin'in Osmaniye'ye çok yakın olduğunu söyleyen Nadide Filiz Akıllı, "Erzin ve Dörtyol Osmaniye bağlanırsa denize kıyısı olacaktır. Tabii ki seviniriz artık Osmaniye'ye de deniz gelmiş oluyor. Dörtyol, Erzin bunlar hastane ihtiyaçlarını, alışverişlerini zaten Osmaniye'den karşılıyorlar. Hastaneye buraya geliyorlar, alışverişlerini Osmaniye'den karşılıyorlar. Tabii ki bunların Osmaniye'ye gelmesini biz de isteriz Osmaniye'ye bağlanmasını. Bizim burası 20 dakikalık yol. Onlar da kendi işlerini daha kısa sürede daha tez zamanda yapabilirler. "diye konuştu.

-Osmaniye ilçelerinden fazla Erzin ve Dörtyol'dan müşterimiz var

Osmaniye'nin ilçelerinden daha fazla Erzin'e Dörtyol'a müşteri götürdüğünü söyleyen taksi şoförü Suat Göktürk, "Osmaniye büyükşehir olmayı gerçekten hak ediyor. Belediye başkanımızın da çalışmalarıyla söylediği söylenmelerinde arkasındayız. Osmaniye'nin denize mesafesi 15 dakika ama denizde hiçbir kıyımız, ilçemiz ve mahallemiz yok. Erzin'i bizim şehrimize bağlasak çok güzel olur. Bizim ilçemiz olan Düziçi ve Bahçe'den daha fazla müşterimiz Erzin'den var, bize yakın oldukları için 15-20 dakikada Erzin'e girebiliyoruz. Mesela Toprakkale ilçemizle Erzin'in fiyatı hemen hemen aynı. Aynı taksimetre fiyatlarını yakalıyoruz. Erzin'in bizimle kalması daha avantajlı olur. Dörtyol biraz uzak kalabilir." diye konuştu.

Osmaniye'nin denize kıyısı olması Osmaniye'yi daha ileri taşıyacaktır diyen Bülent Akdağ, "Osmaniye'miz siyasi bakımdan çok güçlü bir yer, MHP Genel Başkanımız Osmaniyeli, CHP Kadın Kolları Başkanımız yine Osmaniyeli, o bakımdan Osmaniye'mizin büyükşehir olma yolunda büyük bir yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Erzin kendi şehrinden daha yakın bir yerde bize şuradan 15 dakikalık yer, Dörtyol 35 kilometre aşağı yukarı kendi ana merkezi Hatay'dan daha yakın. Artı oralardan, yanımıza gelen toptan verdiğim çok müşterim var Erzin, Dörtyol, İslahiye, Nurdağı'ndan buradan alışveriş yapıyorlar. Kendi memleketten ziyade burayı tercih ediyorlar. Deniz kıyısı olan şehir, medeniyete daha bir adım yaklaşmış bir şehirdir. Kıyısı olması Osmaniye'yi daha çok ileri götüreceğini düşünüyorum. Çünkü limanı olsun deniz medeniyettir öyle diyeyim." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Büyükşehir Olma Umutları Artıyor - Son Dakika

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