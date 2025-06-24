Osmaniye'nin Büyükşehir Planı Dörtyol Halkını İkiye Böldü - Son Dakika
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Osmaniye'nin Büyükşehir Planı Dörtyol Halkını İkiye Böldü

Osmaniye\'nin Büyükşehir Planı Dörtyol Halkını İkiye Böldü
24.06.2025 08:49  Güncelleme: 08:54
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Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medya üzerinden paylaştığı büyükşehir planı haritası, Dörtyol ve Erzin ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanması konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Vatandaşlar arasında fikir ayrılıkları yaşanırken, Dörtyol'un Hatay'da kalıp kalmamasıyla ilgili görüşler çeşitli yönlere çekildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerin kapsayan büyükşehir planlama haritasını sosyal medya üzerinden paylaşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in paylaşımı vatandaşları ikiye böldü.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Erzin ve Dörtyol ilçelerinin de içerisinde yer aldığı temsili bir harita paylaştı. Başkan Çenet, söz konusu paylaşımda "İşte yakın gelecekte kapımızı çalacak Osmaniye İl ve Yerel Yönetimi için yukardaki haritada tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol'un da "ana şehir" Osmaniye'mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Yaptığı paylaşımda Osmaniye'nin büyükşehir olması gerektiğine değinen ve yeni bir deniz ticareti hattının açılacağına dikkat çeken Başkan Çenet'in paylaşımı Dörtyol halkını ikiye böldü. Vatandaşlar fikir ayrıcalığı yaşarken, konuyla ilgili resmi bir girişim olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Dörtyol ilçesinin Hatay kent merkezi olan Antakya ilçesine 95 kilometre ve Osmaniye kent merkezine olan uzaklığının 35 kilometre olmasıysa dikkat çekiyor.

"Biz Dörtyollular olarak Dörtyol'un Hatay'da kalmasını istiyoruz"

Dörtyol'un Hatay'da kalması gerektiğini belirten 66 yaşındaki Alaattin Aslan, "Ben Dörtyolluyum, ailem Dörtyol'un kurucularındandır. Eskiden Dörtyol, Osmaniye'ye bağlıydı çünkü o dönem Hatay henüz Türkiye'ye katılmamıştı. 1939'da Hatay Türkiye'ye katıldıktan sonra Dörtyol da Hatay'a bağlandı. Bugün halen zaman zaman 'Dörtyol yeniden Osmaniye'ye bağlansın mı?' diye soruluyor. Evet, Osmaniye bize çok yakın, sadece 30 kilometre mesafede. Antakya ise yaklaşık 94-95 kilometre uzaklıkta. Biz Dörtyollular olarak Dörtyol'un Hatay'da kalmasını istiyoruz" dedi.

"Biz Hataylıyız ve Hataylı kalmak istiyoruz"

Hatay Dörtyollu olmaktan gurur duyduğunu belirten Mehmet Şadi Ünal, "Ben bir Dörtyollu olarak Osmaniye'ye bağlanmak istemiyorum. Osmaniye'yi severim ama Hataylı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hataylı olmak, Dörtyollu olmak daha güzeldir. Bu konu çok sık olmasa da zaman zaman gündeme geliyor. Ben her zaman, arkadaşlarımın da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Osmaniye'ye bağlanmak istemiyoruz. Bu saatten sonra neden böyle bir değişiklik olsun? Biz Hataylıyız ve Hataylı kalmak istiyoruz. Bu bizim için bir onur meselesidir" ifadelerini kullandı.

"Dörtyol'un Hatay'a bağlı kalması gerektiğine inanıyorum"

Yıllardır Dörtyol ilçesinde yaşayan ve eğer Osmaniye büyük istiyorsa Kahramanmaraş'ın andırını alsın diyen 76 yaşındaki İsmail Sarı, "Osmaniye güçlenmek istiyorsa, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Osmaniye'ye bağlanabilir. Ama Dörtyol, bu memleketin temel taşıdır. Suriye'nin Türkleşmesi açısından da Dörtyol'un Antakya'da, yani Hatay'da kalması gerekir. Bu bölge stratejik açıdan çok önemlidir ve Dörtyol'un Hatay'a bağlı kalması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanmasını istiyorum"

Dörtyol'un mesafe olarak Osmaniye kent merkezine daha yakın olduğunu belirten 18 yaşındaki Meryem Sebektaş, "Bence Osmaniye'ye bağlanmamız gerekiyor. Böylece daha iyi iletişim kurabiliriz. Ulaşım açısından da sık sık gidip gelmek mümkün olur. Hizmet açısından da bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle gençler için daha fazla imkan ve daha güçlü bir iletişim ağı oluşur. Bu yüzden Osmaniye'ye bağlanmasını istiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Büyükşehir Planı Dörtyol Halkını İkiye Böldü - Son Dakika

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