Osmaniye'nin Kurtuluşu 103. Yıldönümünde Kutlandı

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Osmaniye'nin kurtuluşunun 103.yılı fener alayıyla kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi.

Milli Mücadele zaferinin 103. yılında Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşünde Belediye Mehter Takımı, seslendirdiği marşlar ile katılımcılara coşku dolu bir gün yaşattı. Ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla coşku dolu yürüyüşe katılan Belediye İzcilik Kulübü üyeleri, 'En Büyük Türkiye', 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganlarıyla destek verdiler. Katılımın yoğun olduğu fener alayı yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla vatandaşlar da destek verdi.

Osmaniye Şehitler Anıtı Açık Hava Müzesinde tamamlanan yürüyüş mehter takımı konseri ile devam etti. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlu olsun. Tabii Osmaniye'mizin şimdi öyle bir coşkuyla geldik ki gerçekten maşallah dedik. İşte bizim vatan aşkımız böyle gürül gürül akan bir ırmak gibi şu Akdeniz'in incisi olan öncüsü olan Çukurova'mızdan vatanımızın batısından doğusuna kuzeyinden güneyine hamdolsun her yerine akıyor. İşte dün Mahmure tren istasyonundaydık orada şehit kaymakam Saimbey'i onun silah arkadaşlarını yad ettik. Tabii ki bizim Rahime Hatunlarımız, Palalı Süleymanlarımız ve o kaç kaç hadisesinin yaşandığı dönemde bütün kahraman Osmaniye'mizin aziz şehitlerini burada bir kez daha saygıyla, hürmetle onları şükranla anıyorum. Bizlere bırakmış oldukları bu vatanı ilelebet hep birlikte Türk'ün yurdu yapacağımızı bir kez daha vurguluyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Osmaniye'mizin kurtuluşu bir kez daha hayırlı olsun diyorum." dedi.

Program havai fişek gösterisi ile son buldu.