Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Er Yusuf Kara\'yı eşiyle görüntülü konuşmada buluşturdu

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Jandarma Er Yusuf Kara'yı Ankara Keçiören'de yaşayan eşi Kübra Kara ile görüntülü konuşmada buluşturarak sürpriz yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında Destek Bölük Komutanlığı emrinde görevli Mehmetçiklerle buluştu. İftar programına Vali Yılmaz'ın yanı sıra 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten katıldı.

Okunan ezanla oruçların açıldı, iftar yemeğinin ardından dua okundu.

Programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevinizi layıkıyla, hakkıyla yapacağınıza inanıyorum. Vatan görevi kutsal. Bu görevi yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence her Türk genci askerlik yapmalı, askerlik yapmış olmak büyük şeref, büyük gurur. Allah sizlere bu şerefi, bu gururu nasip ettiği için de ne kadar mutlu olsanız az. Bizler de sizinle gurur duyuyoruz. Bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Her zaman yanınızdayız, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ailelerinize kavuşmanızı diliyorum. Bu vatan görevinden dolayı bugün buradasınız ve bu vesile ile bir araya gelmiş olduk. İl Jandarma Komutanımıza da çok teşekkür ediyorum sizlerle bizleri bir araya getirdiği için. Garnizon Komutanımız ve Cumhuriyet Başsavcımız burada ve bugün iftarımızı beraber açmış olduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, şimdiden bayramınızı kutluyorum, daha nice güzel bayramlara kavuşun inşallah" dedi.

Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, Jandarma Er Yusuf Kara'yı Ankara Keçiören'de yaşayan eşi Kübra Kara ile görüntülü konuşmada buluşturarak Mehmetçiğe sürpriz yaptı. Vali Yılmaz, Er Yusuf Kara'nın ailesi ile bir süre sohbet etti. Jandarma Er Yusuf Kara, Vali Yılmaz'a bu güzel sürpriz için teşekkür etti. - OSMANİYE