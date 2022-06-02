Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: "Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz" - Son Dakika
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Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: "Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz"

02.06.2022 14:27

Osmaniye’de vatandaşlar, son günlerde akaryakıta art arda gelen zamlara tepki gösterdi. Bir vatandaş, "İnsanoğluyuz her şeye alışıyoruz. Zamanında çok yokluklar gördük, şimdi de paramız yok alamıyoruz" dedi. Bir başka yurttaş, "Zamla yatıyoruz zamla kalkıyoruz, ne olacak halimiz bilmiyoruz. En son artık kontak kapatmaya kadar gidecek her halde bu işler" diye konuştu.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de vatandaşlar, son günlerde akaryakıta art arda gelen zamlara tepki gösterdi. Bir vatandaş, "İnsanoğluyuz her şeye alışıyoruz. Zamanında çok yokluklar gördük, şimdi de paramız yok alamıyoruz" dedi. Bir başka vatandaş "Zam ile yatıyoruz zam ile kalkıyoruz, ne olacak halimiz bilmiyoruz. En son artık kontak kapatmaya kadar gidecek her halde bu işler" diye konuştu.

Akaryakıta art arda gelen zamlar, vatandaşların tepkisini çekti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, "İnsanoğluyuz her şeye alışıyoruz. Zamanında çok yokluklar gördük şeker kuyruğu gördük, yağ kuyruğu gördük, gaz kuyruğu gördük, tüp kuyruğu gördük şimdi de bundan sonra da paramız yok alamıyoruz. Alırsak da idare edecek kadar bir parça alıyoruz başka türlü alamıyoruz, yapamıyoruz" dedi.

"ZAMLA YATIP ZAMLA KALKIYORUZ"

Zamla yatıp zamla kalktıklarını belirten başka bir vatandaş ise, "Her şey ateş pahası, mazota da geliyor zam, sıkıntı büyük. Her gün zam her gün zam her gün zam. Zamla yatıyoruz zamla kalkıyoruz ne olacak halimiz bilmiyoruz. En son artık kontak kapatmaya kadar gidecek her halde bu işler. Yapacak bir şey yok. Sebze meyve çekiyoruz zaten günlük 5 bin, 6 bin liralık mazot yakıyoruz" diye konuştu.

"ARABASINI SATACAK"

Zamlardan dolayı arkadaşının arabasını satacağını belirten bir vatandaş, "Bir arkadaşımız var onun arabasına tüp takılmıyor, benzinle biniyor. Fabrikaya gidip geliyordu arabayla, bıraktı tamamen binmiyor arabaya. Arabayı satmayı düşünüyor" diye konuştu.

Zam geleceği haberleri üzerine akaryakıt istasyonuna gelen bir vatandaş ise, "Zam geleceğini duyduk yine depoyu dolduracağız. Ne yapalım, yapacak bir şey yok" dedi.

Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz
Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz
Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz
Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz
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Kaynak: ANKA

Osmaniye, Zam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Vatandaşlardan Akaryakıt Zammına Tepki: 'Zamla Yatıp Zamla Kalkıyoruz' - Son Dakika


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