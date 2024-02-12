Osmanlı Ocakları Federasyonu, Yılmaz Büyükerşen\'in sözlerine tepki gösterdi

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah, şehzade ve seferleri hakkında sarf ettiği sözlere istinaden toplanan Osmanlı Ocakları Federasyonu Eskişehir İl Başkanlığı üyeleri basın açıklaması ile duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Eskişehir'de dün gerçekleştirdiği seçim bürosu açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahları, şehzadeleri ve Avrupa'da yapmış olduğu seferler hakkında birtakım ithamlarda bulunmuştu. Büyükerşen'in konuşması tepkiler gelmeye devam ederken, Eskişehir Büyükşehir Belediye binasının yanında bir araya gelen Osmanlı Ocakları Federasyonu Eskişehir İl Başkanlığı üyeleri basın açıklaması düzenledi. Siyah çelenklerle birlikte toplanan vatandaşlar adına Osmanlı Ocakları Federasyonu Eskişehir İl Başkanı Ahmet Sezgin Kocabey konuştu. Büyükerşen'i eleştiren Kocabey açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımıza yön veren, anlam katan hanımefendiler, bacılar, ablalar, beyefendiler. Bugün burada dün maalesef talihsiz bir açıklamayla Osmanlı kültür ve medeniyetine, kadınlarımıza yönelik aşağılayıcı, hakir görücü açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'i protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Dünyaya nizam vermiş, Osmanlı kültür ve medeniyetinin en değerli öğesi kadındır. Sayın Büyükerşen'in öve öve bitiremediği batı medeniyetinde 1900'lü yıllara geldiğimizde 2 at bir kadına eşitti. Ancak bizler cennetin kadınların ayaklarının altında olduğuna inanan bir inanca ve kültüre sahibiz. Osmanlı, Selçuklu'yla beraber bin yıllık kültür ve medeniyetini inşa ederken, kadının ailedeki ve devletteki rolü tartışılmazdır. Kadın bizim için dokunulmazdır, bizim için kutsaldır. Osmanlı'nın fetih ruhunu kirletmek, küçümsemek amacıyla yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Sayın Büyükerşen'in Osmanlı'yla ne alıp veremediği var, Müslümanlarla ne alıp veremediği var İslam'la ne alıp veremediği var? Yerel bir seçimde halka, vatandaşa söyleyeceği bir icraatı olmayan sayın Büyükerşen'in, ecdadımıza, tarihimize ve kadınlarımıza yönelik bu hakaretini kınıyoruz. Kendisi 25 yılda deprem bölgesi olan Eskişehir'de 24 adet daire yaparak Eskişehir halkını deprem felaketine açık hale getirmiştir. Kendisi Eskişehir'de kadınlara suları bidonlarla taşıtan bir belediye başkanıdır. Biz bu bidonu da kendisine hediye ediyoruz. Çıkıp meydanlarda mertçe, erkekçe kendi faaliyetlerini, icraatlarını paylaşması gereken Sayın Büyükerşen'in ecdadımıza, tarihimize ve kadınlarımıza yönelik aşağılayıcı bu hareketini, bu sözlerini tasvip etmek mümkün değil, kınıyoruz, şiddetle esefle lanetliyoruz. Bizler büyük bir medeniyetin, büyük bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bizler Anadolu'nun sahipleriyiz, bizler Anadolu'da var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda kendisine şu siyah çelenk yerimizi hediye ediyoruz, kendisinin bir an önce basın ve kamuoyu önünde Yüce Türk milletinden yüce Türk kadınlarından, Osmanlı ve Osmanlı tebaası olan Müslüman, gayrimüslim bütün tebaadan özür dilemesini bekliyoruz."

Daha sonra grup, su sorununa dikkat çekmek amacıyla üzerinde "Erşen'in su bidonu" yazılı bidonu ve siyah çelenkleri alana bıraktı - ESKİŞEHİR