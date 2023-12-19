Otizmli genç, makrome bileklik yaparak hayata tutundu

Nevşehir'de yaşayan otizmli Ülkü Ela Güven, hobi olarak makrome iplerinden yaptığı bileklik sayesinde hayata tutundu.

Avanos ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Ela Güven, otizm nedeniyle uzun yıllar tedavi gördü. Bundan birkaç yıl öncesine kadar hayata küsen ve hiçbir sosyal etkinliğe katılmayan Ülkü Ela, Halk Eğitim Merkezinde öğrendiği makrome örme işi sayesinde yenide hayata tutundu.

Makrome örme işini çok sevdiğini söyleyen Güven, "Doğal taşlı bileklikler, kristal bileklikler, boncuklu bileklikler ve çocuk bileklikleri yapıyorum. Yaptığım ürünleri Göreme'de bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde satıyorum. Bazen turistlere satıyorum. Okula kurs için gittiğim zaman satıyorum. Makromeyi Halk Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenim sayesinde öğrendim. İlk olarak duvar süsü ördüm. Daha sonra bileklik yaparak satsam diye düşündüm" dedi.

Günlük 5 taneye kadar bileklik yapabildiğini söyleyen Güven, "Bileklik yaparken kafam dağılıyor. Önceden telefona çok bakıyordum. Telefondan uzak durmak için de sürekli el işi yapmaya çalışıyorum. Telefona boş boş bakmak yerine el işi yapmak daha güzel" şeklinde konuştu.

Ülkü Ela Güven'in annesi Gülay Güven de yaptığı açıklamada, "Ela takı yapmaya başlamadan önce daha çok bunalıyor ve sıkılıyordu. Evde yapacak bir şey bulamayınca daha çok hırçındı. Ela'ya şeyler üretmeye başlaması çok iyi geldi. Yaptıklarını zevkle ve severek yapıyor" ifadelerini kullandı.

Ela'nın el işine başladıktan sonra psikolojisinin düzeldiğini söyleyen anne Gülay Güven, "Kızıma özgüven geldi. Sosyalleşmesi arttı. Kendisini daha rahat ifade edebiliyor. Bu el işi hem Ela'ya hem de bana ayrı bir güç oldu" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR