Otluk yangını büyümeden söndürüldü
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkiinde çıkış nedeni tespit edilemeyen otluk alanda yangın sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis yönlendirildi.
Otluk alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevre arazilere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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