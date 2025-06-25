Otobüs Şoförleri Darp İddiasıyla Suçlandı - Son Dakika
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Otobüs Şoförleri Darp İddiasıyla Suçlandı

Otobüs Şoförleri Darp İddiasıyla Suçlandı
25.06.2025 15:34
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Metro otobüsünde yaşadığı tartışma sonrası kadın, şoförler hakkında darp ve tehdit suçuyla dava açtı.

Metro firması ait şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşadığı tartışma sonrasında darp edilerek otobüsten atılan genç kadın, firma 2 otobüs şoförü ve muavin hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Metro' isimli otobüs firması ile İstanbul'dan Hatay'a giden araçta yolculuk yapan 26 yaşındaki Ö.G, yolculuk esnasında yaşadığı tartışma sonrası çalışanlar tarafından otobüsten atıldı. Genç kadının otobüsten atıldığı ve darp edildiği video, sosyal medyada gündem oldu. Talihsiz kadın, yaşadığı olay sonrasında darp raporu aldı. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya ziyarete gelen kadın, firma, 2 otobüs şoförü ve muavin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kadının avukatı Muhammed Ali Genç, "Müvekkilim otobüse bindikten sonra öndeki yolcu, koltuğunu arkaya yaslaması suretiyle müvekkilimi rahatsız etmesiyle başlamıştır. Yolcu, müvekkilim rahatsızlığını dile getirdikten sonra, koltuğu öne doğru tekrar aynı hal vaziyet pozisyona getirmiştir. Ardından öndeki yolcu, müvekkilime koltuğu gece tekrar yatıracağını, bundan rahatsız oluyorsa otobüsten inmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun sonrasında öndeki kadın şoför olaya dahil olmuş, müvekkilimin haksız olduğunu, öndeki yolcunun koltuğunu sonuna kadar yatırıp o şekilde yolculuk yapabilme hakkı olduğunu müvekkilime belirtmiş, hakaret ve tehdit içeren konuşmalarda bulunmuştur" dedi.

Olayın ardından tartışmanın büyüdüğünü ve müvekkilinin yol kenarında indirildiğini anlatan Genç, "Müvekkilimi otobüsten yol kenarında indiren bu şirket sonrasında özür açıklaması yapmış ancak özür pek samimi olmamıştır. Çünkü müvekkilim büyük bir mağduriyet yaşamıştır, psikolojik olarak da iyi durumda değildir" diye konuştu.

"Otobüs şirketi çalışanları müvekkilimin boynunda morluklara yol açacak darbelerde bulunmuştur"

Müvekkilinin otobüsten indikten sonra da saldırılara maruz kaldığını aktaran Genç, "Otobüs şirketi çalışanları, müvekkilimin annesinin vermiş olduğu kolyeyi kopartmak suretiyle boynunda morluklara yol açacak darbelerde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"İlgili şirket müvekkilime tehdit içerikli mesajlar göndermiştir"

Firmaya, 2 otobüs şoförüne ve muavine dair suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şoförler hakkında ve müvekkilimizin yanına yaklaşmaması, aramaması, sormaması için uzaklaştırma talebinde de bulunduk. Uzaklaştırma talebimiz kabul edildi ve müvekkilimiz hakkında koruma kararı verildi. Ancak ilgili şirket özür açıklaması yapmasına rağmen ilgili otobüs şirketinin gerçek sahipleri müvekkilimi arayarak tehdit içeren mesajlar göndermişlerdir. Dava açmaması hakkında onu engellemeye çalışmışlardır. Ancak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, asla bu yoldan vazgeçmeyeceğimizi onlara da buradan bildirmek isteriz."

"Müvekkilim psikolojik olarak yüksek seviyede yıpranmış durumdadır"

Genç, müvekkilinin Hatay'da yaşadığını ve Ankara'ya gelmesi gerektiğini ama yaşadığı travma yüzünden gelemediğini belirterek şunları kaydetti:

"Müvekkilimin üzerine aynı anda 2 kişi yürümüş. Üzerine otobüsten yol kenarına atılmış. Ondan sonrasında da panik atak geçirmiştir bırakıldığı yerde. Orada da kimse yoktur. Müvekkilim o yüzden psikolojik olarak yüksek seviyede yıpranmış durumdadır. Yol kenarında otobüs şirketi tarafından atıldıktan sonra, öncelikle 15 dakika telefonun ışığıyla kolyesini aramıştır. Koparılan kolyesi onun için manevi olarak çok kıymetlidir. Onun ardından bavulunu sürükleyerek, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) otogarına giderek, erkek arkadaşının Hatay'dan araç ile gelip kendisini almasını beklemiştir."

Genç, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve ek olarak adam yaralama, hakaret, ilgili şirketin işveren sorumluluğundan dolayı da maddi manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, ankara, Güncel, Hukuk, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otobüs Şoförleri Darp İddiasıyla Suçlandı - Son Dakika

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