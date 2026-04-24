Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı

Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı
24.04.2026 11:13  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de halk otobüsü şoförü bayılan yolcuyu ambulans görevini üstlenip hastaneye yetiştirdi.

Alınan bilgilere göre şehir merkezinden Kızılay Kavşağı yönüne seyreden Düzce Belediyesi halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, Kızılay kavşağında bir öğrencinin rahatsızlandığını fark etti. Şoför Bozkurt, diğer yolculara da bilgi vererek hattından çıkıp bayılan yolcu için ambulans görevini üstlenip hastaneye gitti. O anlar araç içi kamerasına anbean yansırken, genç kız sedye ile hastaneye ulaştı. Kendisinin de çocukları olduğunu ve her şoförün bu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Cemalettin Bozkurt, "Normal güzergahımda gidiyordum. Durakta durdum ve kapımı açtım. İçeriye girmek isteyen bir öğrencinin bayıldığını gördüm. Arkadaşının yardımı ile kişiyi araca aldık. Arka koltuğa geçti ve baygın halde yatırdık. Sonra yolculardan rica ettim. Durumu anlatmamın ardından seri bir şekilde hastaneye acile gittik. Güvenlik sedye işe birlikte aracımızın yanına geldi ve hastaneye götürdü. Ben kendi açımdan baktığım zaman kendi çocuğum var aynı şekilde bir yerde ben yokken ya da ailesi başında değilken başına böyle bir durum gelse nasıl bir şey olabileceğini orada yaşadım. Başkasının da benim çocuğuma aynısını yapacağına eminim. Biz Türk milleti olarak yardım etmek bizim kendi özümüzde olan bir şey. O çocuğu indirip sedyeye bindirdiğimdeki halini görünce o anda benim çocuğum aklıma geldi. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:48:05.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.