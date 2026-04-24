Otobüsü ambulansa çevirdi, bayılan öğrenciyi hastaneye taşıdı

Düzce'de halk otobüsü şoförü bayılan yolcuyu ambulans görevini üstlenip hastaneye yetiştirdi.

Alınan bilgilere göre şehir merkezinden Kızılay Kavşağı yönüne seyreden Düzce Belediyesi halk otobüsü şoförü Cemalettin Bozkurt, Kızılay kavşağında bir öğrencinin rahatsızlandığını fark etti. Şoför Bozkurt, diğer yolculara da bilgi vererek hattından çıkıp bayılan yolcu için ambulans görevini üstlenip hastaneye gitti. O anlar araç içi kamerasına anbean yansırken, genç kız sedye ile hastaneye ulaştı. Kendisinin de çocukları olduğunu ve her şoförün bu şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Cemalettin Bozkurt, "Normal güzergahımda gidiyordum. Durakta durdum ve kapımı açtım. İçeriye girmek isteyen bir öğrencinin bayıldığını gördüm. Arkadaşının yardımı ile kişiyi araca aldık. Arka koltuğa geçti ve baygın halde yatırdık. Sonra yolculardan rica ettim. Durumu anlatmamın ardından seri bir şekilde hastaneye acile gittik. Güvenlik sedye işe birlikte aracımızın yanına geldi ve hastaneye götürdü. Ben kendi açımdan baktığım zaman kendi çocuğum var aynı şekilde bir yerde ben yokken ya da ailesi başında değilken başına böyle bir durum gelse nasıl bir şey olabileceğini orada yaşadım. Başkasının da benim çocuğuma aynısını yapacağına eminim. Biz Türk milleti olarak yardım etmek bizim kendi özümüzde olan bir şey. O çocuğu indirip sedyeye bindirdiğimdeki halini görünce o anda benim çocuğum aklıma geldi. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE