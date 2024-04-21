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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çarıklar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 329 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Mustafa Akkaya isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı otomobil içerisinden kurtarılan M.A. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.