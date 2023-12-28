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Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu... O anlar kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı, kaza anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi. Kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu... O anlar kamerada
28.12.2023 - 20:07,
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Otomobilin çarptığı adam metrelerce savruldu... O anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı, kaza anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülerdi.

Edinilen bilgiye göre kaza ozan Sebze Hali yakınlarında yaşandı. Kazada, 80 GT 341 plakalı otomobil sürücüsü A.İ'nin karşıdan karşıya geçmekte olan Eysan Turgud'a çarptı. A.İ'nin yolun ortasında kararsız kalması ve otomobilin çarpması ile metrelerse savurulması güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Yaralanan Turgud önce Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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