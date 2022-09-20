Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti - Son Dakika
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Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti

20.09.2022 09:25
Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti

Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına yüzde 120 zam yapınca içeride bulunan çalışanlar çareyi araçlarını yol kenarına bırakmakta buldu. Yol kenarına bırakılan ve trafiği olumsuz etkileyen araçlar, dron ile görüntülendi. Protestoların işe yaramadığını söyleyen Kuyumcukent çalışanı, "Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor" dedi.

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar drone ile havadan görüntülendi.

"AKŞAMA KADAR KALIRSA 100 TL ÜCRET ALIYORLAR"

Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün "Kuyumcukent'te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde yüz yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da sebep olabilir. Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum. Daha önce de eylem yapıldı ama hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var. İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için sonlar açısından sorun olmuyor" dedi.

Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti
Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti
Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti
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Kaynak: İHA

Bahçelievler, Kuyumcukent, Yenibosna, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcukent'te otopark aidatına yüzde 120 zam geldi! Çalışanlar araçlarını yol kenarlarına park etti - Son Dakika
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