Ozan Köyü\'nde Deprem Evleri İncelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyünde yapımı devam eden deprem evleri incelendi.

Ozan Köyü deprem evlerini inceleyen Adıyaman Valisi Osman Varol'a, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'da eşlik etti. Köy evlerini tek tek inceleyen Vali Varol, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyacına uygun bir şekilde inşa edilerek çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarına başlanılan 92 adet köy evinin kısa zamanda teslim edilmesi bekleniyor.

Köy evlerini inceleyen Vali Osman Varol, köy halkıyla da bir araya geldi. - ADIYAMAN