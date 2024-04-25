Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Karabük'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Karabük'te Temaslarda Bulundu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Karabük\'te Temaslarda Bulundu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'e gelerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Değirmenci, sendikanın Karabük teşkilatına kritik mesajlar verdi ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

25.04.2024 16:18
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Karabük'e gelerek bir dizi temaslarda bulunup, ziyaretler gerçekleştirerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Karabük'e gelen Başkan Değirmenci, kentte bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Değirmenci daha sonra Özçelik-İş Sendikası Karabük şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Temsilciler Meclis'i toplantısına da katıldı.

Değirmenci ve Şube Başkanı Kenan Yılmaz, toplantıda sendikanın dünü, bugünü ve yarınına ilişkin sendikanın Karabük teşkilatına kritik mesajlar verdi.

Toplantıda "Karabük ve buradaki teşkilatımın, sendikam ve şahsım için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz" diyerek sözlerine başlayan Değirmenci, "Karabük'teki sendikal kültür, geçmişten bugüne Karabük'ün sendikal mücadelesi takdire şayandır. Karabük'ü hiçbir zaman, ne sendikamızdan ne de kendimizden ayrı düşünmedik, düşünemeyiz." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, "Bu nedenle sendikamızın geleceğe güvenli yürümesinde, sevk ve idaresinde, sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacım vardır. Sizlerin ve sendikamın da şahsıma ihtiyacı olduğu müddetçe, ben de sizin önünüzde yürümeye, genel başkanlığın yanında ağabeylik yapmaya, yol gösterici olmaya devam edeceğim. Geçmişte ödediğimiz bedelleri, bugün de yarın da ödemeye hazır bir şekilde, liderliğinizi yapmaktan şeref ve onur duyarak, bir elimde HAK-İŞ, bir elimde Özçelik-İş, göğsümüzde Türk bayrağıyla, aklımızda emekçilerle, alnımızda da secde iziyle sizlerle yol yürümeye devam edeceğim. Gözümü budaktan sakınmadan, bir lidere yakışır şekilde, teşkilatımı o'cu, bu'cu diye ayırmadan, herkesi kucaklayarak yol yürüyeceğim. Sizlerin desteği ve dualarıyla daha gidecek çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz var." diye konuştu.

KARDEMİR, KARDÖKMAK VE KARÇEL'deki üyeleri yakından ilgilendiren 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' uygulamasının hayata geçirilmesinin de büyük başarı olduğunu ifade eden Değirmenci, "Üyelerimizin anlaşmalı özel hastanelerde muayene ve tedavi olabilmeleri için bu uygulamanın bir an evvel hayata geçirilmesi istiyorduk. Karabük'e yaptığımız ziyaretler kapsamında görüştüğümüz KARDEMİR Yönetimiyle ile üyelerimizin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına alınması konusunda anlaşmaya vardık. Üyelerimize büyük fayda sağlayacak olan ve KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında tarihi bir kazanım olan bu uygulamanın başta üyelerimiz olmak üzere işyerimize, sendikamıza hayırlı olsun" dedi.

Sendikada bir hedefi, hayali ve ideali olduğunu anlatan Değirmenci şunları söyledi: "Bu sendikada bir hedefim, bir hayalim, bir idealim var. Bugün geldiğimiz noktada, sendikamızın tarihinde, adeta kendimizle yarışıyoruz. Sendikamız, bugün kurulduğu günden bu yana, üyesi sayısı bakımından olsun, maddi imkanları açısından olsun, en zirve noktaya ulaşmış olsa da, tek başıma kalsam da, bu sendikayı Türkiye'nin en büyük sendikaları arasına taşıma mücadelem devam edecektir. Bugünkü zirvenin, bugünkü başarımızın bana yetmediğini söylemek istiyorum. Ben başarıya doymayan bir adamım. Üyelerimiz için, sendikamız için en iyisi, en güzeli olsun istiyorum. Bunun yapmak için de gerekirse gövdemi ortaya koyarım. Kanımın son damlasına kadar mücadelemi veririm."

Toplantıda konuşma yapan bir diğer isim olan Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ise, şube olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Temsilcilerin de söz alarak görüşlerini dile getirmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Karabük'te Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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