AK Parti İl Başkanı: FETÖ arındıktan sonra terörle mücadele bitti - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı: FETÖ arındıktan sonra terörle mücadele bitti

AK Parti İl Başkanı: FETÖ arındıktan sonra terörle mücadele bitti
15.07.2026 14:05
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz müzesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, FETÖ'den arındırılan ordunun terörle kısa sürede mücadeleyi bitirdiğini ve yerli-milli unsurlarla terörün ülke içinde sona erdiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " 15 Temmuz'dan sonra ordumuz içerisindeki o hain, FETÖ unsurlarını arındıktan sonra terörle mücadeleyi çok kısa sürede bitirdik. Bir boksör düşünün, kolları istediğiniz gibi çalışmıyor, mücadele edebilir mi, edemez. Ama tam anlamıyla yerli ve milli unsurlarla oluştuğu zaman, donatıldığı zaman ülke içerisinde terör bitti" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında, simge noktalardan biri olan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne vatandaşlar akın akın gelmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'de müzeyi ziyarette bulundu.

"Çok önemli bir gün, çok özel bir gün"

Çok önemli bir noktada olduklarını belirten Özdemir, "Burada şehitlerimizin ayakkabılarıyla, birçok eşyalarıyla, o geceye ait görüntülerle, Hafıza 15 Temmuz alanımızdayız. Önemli bir nokta burası. Aynı zamanda Boğaziçi Köprüsü iken şehitlerimizden adını alan ve şehit kanlarıyla sulanan bir köprüde az önce yürüyüş yaptık. Anıtımıza geldik Zincirlikuyu'dan itibaren. Sabah Edirnekapı'da şehitliğimizde şehitlerimizi ziyaret ettik aileleriyle birlikte, şehitlerimize dua ettik. Çok önemli bir gün, çok özel bir gün milletimiz için. Çanakkale Zaferi hüviyetinde başka bir zaferin yine gerçekleştiği bir tarihin 10. yılındayız. Çanakkale Zaferi'nde çıplak ayaklarla mücadele verilmişti. 15 Temmuz'da da çıplak ellerle yine tanka, tüfeğe, topa kafasını, bedenini uzatan bir milletin fıtratının tekrar ortaya çıkması, kapalısıyla, açığıyla, hangi partide olursa olsun yerli ve milli insanlarımızın bir arada ortak bir mücadele gösterdiği bir geceydi" dedi.

"Unutulan her şey tekrarlanır. Uyanık olmamız lazım"

"Bizler 15 Temmuz'u Atatürk Havalimanı'nda ben, eşim, 3 yaşında evladımla birlikte 15 Temmuz'u geçirmiştik." diyen Özdemir, " Ölüm korkusunun hakikaten bedenimizden sıyrıldığı bir geceydi. Burada da gördük onu. Burada Boğaz Köprüsü'ndeki görüntülerde de gördük. 34 şehidimizi burada toprağa verdik. Onların kanlarıyla bu köprü başka bir anlamda önem kazandı. 98 şehit İstanbul'da, 253 şehit ülkemizin birçok noktasında vatanı için kendini feda etti. Binlerce gazimizle minnettarız, onlar o gece başka bir anlam kazandı. Milyonlarca insanımız o gece şehit olmak üzere, bir şehit adayı olarak sizler, bizler alandaydık. Siz medya mensupları olarak o gece önemli bir sınav verdiniz. Gazi kuruluşlarımız var, şehit olan Mustafa Cambaz gibi önemli medya mensuplarımız var. Biz aslında tüm unsurlarımızla, her bir cephede bu mücadeleyi hep birlikte verdik ve elhamdülillah milletimiz payidar oldu. ve şunu da biliyoruz ama yani unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Unutulan her şey tekrarlanır. Uyanık olmamız lazım. Kötülerle mücadele etmek için iyi olmak yetmiyor, uyanık bir bilince de sahip olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'dan sonra ordumuz içerisindeki o hain, FETÖ unsurlarını arındıktan sonra terörle mücadeleyi çok kısa sürede bitirdik"

Bambaşka deliklerden sokmak için yine bu mücadeleyi yürüteceklerini aktaran Özdemir şunları söyledi:

"Bunu da bilelim. Bazen ekonomiyle yapacaklar bunu milletimizi bezdirerek yapmaya çalışacaklar, bazen medya ve algı operasyonlarıyla bunu yapacaklar. O yüzden millet olarak biz, fitnenin olduğu her yerde düşmanın okuna bakacağız. Kime işaret ediyorsa onun arkasında saf tutacağız. O çok anlamlı ve çok önemli bir söz ve duruş. O yüzden bu mücadeleyi her biriyle yürüteceğiz. 15 Temmuz'dan sonra ordumuz içerisindeki o hain, FETÖ unsurlarından arındıktan sonra terörle mücadeleyi çok kısa sürede bitirdik. Bir boksör düşünün, kolları istediğiniz gibi çalışmıyor, mücadele edebilir mi, edemez. Ama tam anlamıyla yerli ve milli unsurlarla oluştuğu zaman, donatıldığı zaman ülke içerisinde terör bitti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile ülke dışındaki terör koridoru yarıldı. Libya'da, Suriye'de, Karabağ'daki mücadelede ülkemiz önemli bir aktör olarak yer buldu. İstihbaratımız çok daha nitelikli işler yapmaya başladı. Başkumandanımızın tam anlamıyla emir ve direktifleriyle hareket eden bir kurum silsilesiyle birlikte biz bugün tarih yazıyoruz. Bakın şu anda önemli bir evreden geçiyoruz. Bu mücadele daha da güçlenerek inşallah ülkemizi çok daha büyük mücadelelerin arefesinde olduğumuz bir noktada bizi inşallah oraya hazırlıyor. Hazır olacağız, hazırlıklı olacağız ve inşallah bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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