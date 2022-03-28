Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor - Son Dakika
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Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor

28.03.2022 14:57
Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları Eskişehir Masa Tenisi Özel Sporcular İl Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle takdir topladı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları Eskişehir Masa Tenisi Özel Sporcular İl Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle takdir topladı.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu özel bireyler, katıldıkları spor turnuvalarında dereceler elde ederek, kenti başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor. Son olarak Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Eskişehir Masa Tenisi Özel Sporcular İl Şampiyonası'na katıldı.

Kemal Unakıtan Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü özel sporcularından Huriye Gülşah Temizyürek +20 yaş mental kadın kategorisinde il 1'incisi, Uğurcan Elmalı mental erkek kategorisinde il 1'incisi, İrem Yavuz da down kadın kategorisinde il 1'incisi oldu. Sporculardan Emre Faydalı ise mental erkek kategorisinde il 2'ncisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Antrenmanlarına beden eğitimi ve spor öğretmeni Gülnaz Tunç eşliğinde Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Spor Salonu'nda devam eden başarılı sporcular, Eskişehir'i Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

Öte yandan masa tenisi sporuyla ilgilenen ve ilgilenmek isteyen özel bireylerin, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne kayıt yaptırabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor
Özel bireyler başarılarıyla takdir topluyor

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Eskişehir, Tepebaşı, Türkiye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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