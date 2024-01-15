Özel Bireyler Osmanlı Lezzetlerini Yaptı

Kocaeli'de özel bireylerin günlük yaşam becerilerini artırmak adına düzenlenen etkinlikte öğrenciler mutfağa girerek şeflerle birlikte Osmanlı'nın en güzel lezzetlerini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Osmanlı Haftası kapsamında Genç Kocaelililer Derneği ve Mutfak Eğitimleri Akademisi işbirliğiyle etkinlik düzenledi. Cemil Meriç'in engelsiz şefleri, Osmanlı mutfağının en güzel lezzetlerinden Hünkar Beğendi yapmak için mutfağa girdi. Etkinlik kapsamında 8 öğrenci, Mutfak Eğitimleri Akademisi şeflerinden saray mutfağının en gözde yemeklerinden olan "Hünkar Beğendi"ye ait eğitim aldı. Etkinlik çerçevesinde mutfağa giren özel aşçılar, profesyonel mutfakta Osmanlı'da sofraları süsleyen lezzetlerden olan bu yemeği, usta şeflerle tüm püf noktalarını öğrenerek pişirdi. Büyük heyecanla yemeklerini tadıma hazırlayan özel şefler, jürinin karşısına çıktı. 8 özel aşçı, jüriden tam not aldı.

Akademi eğitmen şeflerinden Aykut Bayer, özel bireylerle birlikte etkinlik yaptıklarını belirterek, "Her zaman olduğu gibi bugünde mutfağımız oldukça eğlenceliydi. Hepsi tek tek harika ürünler çıkarttı" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Ceren Ergül, misafirlere özel yemek hazırladıklarını söyleyerek, "Şefimle birlikte güzel yemek yaptık. Çok mutluyum, heyecanlıyım" dedi. - KOCAELİ