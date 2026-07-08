Özel Bireylerin El Sanatları Ziyareti

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, özel bireylerin el sanatları atölyesinde ürettiği el emeği ürünleri yerinde inceledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyaret programında, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan özel bireylerle bir araya gelindi. Ziyaret kapsamında, merkez bünyesinde faaliyet gösteren el işi ve el sanatları atölyesi gezildi.

Özel bireylerin büyük bir azim, emek ve özveriyle hazırladıkları birbirinden renkli el sanatı çalışmaları, takılar ve dekoratif ürünler tek tek incelendi. Yetkililer, el sanatları atölyesinde yürütülen eğitimler, rehabilitasyon süreçleri ve faaliyetler hakkında usta öğreticiler ile merkez yöneticilerinden detaylı bilgi aldı.

Özel bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen bu tür sanatsal faaliyetlerin önemine dikkat çekilen ziyarette, engelleri aşan azim ve üretkenliğin en güzel örneklerinin bu atölyede hayat bulduğu ifade edildi. - SİNOP