Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti

26.03.2022 11:05
Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Down Sendromu Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde down sendromu çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, gelen çağrıları karşılayıp yönlendirme yaptı.

DÜZCE (İHA) – Down Sendromu Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde down sendromu çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, gelen çağrıları karşılayıp yönlendirme yaptı.

Düzce'de down sendromlu çocuklara yönelik yapılan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde down sendromlu çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Burada öğrenciler 112'ye gelen çağrıların nasıl karşılandığını ve nasıl yönlendirildiğini öğrenmesinin ardından, işin başına geçerek çağrı karşıladı. Öğrenciler daha sonra çağrıları ilgili kurumlara yönlendirerek farklı bir gün geçirdi. - DÜZCE

Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti

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Down Sendromu, Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel çocuklar 112'yi ziyaret etti - Son Dakika


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