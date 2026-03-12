Özel çocukların itfaiyeci olma hayali gerçeğe dönüştü

Düzce'de lise öğrencilerinin hazırladığı iyilik projesi kapsamında, itfaiyeci olma hayali kuran 3 özel çocuk, itfaiye üniforması giyerek gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Özel çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Cemil Meriç Anadolu Lisesi öğretmeni Ergün Öztürk öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, özel çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla bir proje hazırladı. Proje kapsamında, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Sevban Yücel (13), Işıl Naz Aydın (11) ve Kerem Atasoy'un (10) en büyük hayalinin itfaiyeci olmak olduğu belirlendi.

Öğretmen Öztürk ve lise öğrencilerinin girişimiyle Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile iletişime geçildi. İtfaiye ekiplerinin olumlu yanıt vermesi üzerine okullarından alınan 3 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde itfaiye istasyonuna getirildi. Burada personel tarafından ilgiyle karşılanan çocuklar, kendileri için hazırlanan itfaiyeci kıyafetlerini giyerek sirenleri çalınan itfaiye aracına bindi. İtfaiye aracıyla kısa bir şehir turu atan ve ardından yangın hortumuyla su sıkarak tatbikat yapan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 4 saatlik program sonunda duygularını anlatan Kerem Atasoy, "Heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Renkli ve duygusal anlara sahne olan program, itfaiye ekiplerinin çocuklara katılım belgesi vermesiyle sona erdi. - DÜZCE