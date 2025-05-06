Özel: Deniz Gezmiş'in Mirasını Yaşatmaya Devam - Son Dakika
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Yerel

Özel: Deniz Gezmiş'in Mirasını Yaşatmaya Devam

CHP Genel Başkanı Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

06.05.2025 16:32
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CHP Genel Başkanı Özel: " Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Genel Başkanı Özel, "Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için düzenlenen anma etkinliğe katıldı. Filistin meselesinin kendilerine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının miras kaldığını ifade eden Özel, "Ezilen halkların mücadelesi, anti - emperyalist mücadelenin somutlaşmış, vücut bulmuş Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının üzerine gözyaşlarını, alın terlerini döktüğü, kanlarını dökmeyi göze aldıkları bir meseledir. Bu meseleye bu kararlılıkla, bu samimiyetle yaklaşmayıp bu işten siyaseten kendilerine oyun kurmaya çalışanlara karşı 6 Mayıs sabahı Deniz Gezmiş'in huzurunda bu kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan yaşamaya, mücadelelerini yaşatmaya, devrim bayrağını, emperyalizmle mücadele bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Örgütü, Gençlik Kolları onun peşinden yürümeye devam ediyor. Biz de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz"

"Türk ve Kürt kardeşliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

Türk ve Kürt halkının kardeşliğine, terörün karşısında olmaya ve Türk ve Kürt annelerinin göz yaşlarının akmamasını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Özel:

"Bu konuda tam bir demokrasi, tam bir eşitliği savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Kendileri; işlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri, hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler, bugün, 'Sadece bir cümle, bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin. Kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için biz de onlara, 'Biz bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız ama demokrasi ile varız, Meclis ile varız insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın. O zaman varız' dediğimiz için kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için bize mesaj yolluyorlar. Bize, 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. Mesajı aldık. 'Hayır' diyoruz. O mesajı aldık biz pazar günü ve 'Hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı, böyle buradan geçen o mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum. Hodri meydan. Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel: Deniz Gezmiş'in Mirasını Yaşatmaya Devam - Son Dakika

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