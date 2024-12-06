Özel Eğitim Sınıflarından Unutulmaz Gün - Son Dakika
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Özel Eğitim Sınıflarından Unutulmaz Gün

Özel Eğitim Sınıflarından Unutulmaz Gün

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, özel eğitim sınıflarının öğrencileri aileleri olmadan ilk kez sinemaya, AVM'ye ve akvaryuma gitti. Etkinlik, öğretmenlerin önderliğinde unutulmaz anlar yaşattı.

06.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 4 özel eğitim sınıfının öğrencileri hayatlarında ilk kez yanlarında aileleri olmadan bağımsız olarak doyasıya eğlendiler.

TOKİ Orhangazi Ortaokulu Özel sınıf öğretmeni Bahattin Gülal'in organize ettiği Dünya Engelliler günü etkinliği kapsamında ilk kez sinemaya, AVM' ye, Akvaryum gezisi ve yemeğe giden öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

TOKİ Orhangazi ortaokulu özel eğitim öğretmenleri Bahattin Gülal ve Ayşe Nihan Hatip önderliğinde Yenişehir'de bulunan Akçeşme İlkokulu, Koç Ortaokulu, Mis Ortaokulu özel eğitim sınıflarında eğitim gören 35 öğrenci aileleri yanlarında olmadan bağımsız olarak ilk defa alışveriş merkezi, sinema ve akvaryum manzaralı öğle yemeğinde eğlendi.

Öğretmenler ve öğrenciler bu güzel etkinliğin oluşmasında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, Tarım A.Ş Başkanvekili Sadi Aktaş'a, CHP meclis üyesi Yalçın Ede ve İYİ Parti Meclis üyesi Koray Aydın'a teşekkür ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Eğitim Sınıflarından Unutulmaz Gün - Son Dakika

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