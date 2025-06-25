Özel Güvenlik Haftası'nda Vurgular

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, "Can ve mal güvenliğinin sağlanması devletin sorumluluğunda, devletimiz bu sorumluluğu özel güvenlik sektörü mensupları ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere paylaşıyor" dedi.

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi ve İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası çerçevesinde 'Özel Güvenlik Zirvesi' programı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılım sağladığı programda özel güvenlik sektörünün kolluk kuvvetlerine desteği ile sektörün sorun ve talepleri ele alındı.

Burada konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, suç oranlarının düşürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması noktasında İçişleri Bakanlığı'nın çok titiz ve etkin bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, bu çalışmaların özel güvenlik sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı.

"Özel güvenlik görevlileri can ve mal güvenliğinin sağlanması sorumluluğunu paylaşıyor"

Özel güvenlik sektörü çalışanlarına seslenen Hisarcıklıoğlu, insanın en temel ihtiyaçlarından birisinin de güvenlik olduğunu dikkati çekerek, "Can ve mal güvenliğinin sağlanması devletin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, devletimiz bu sorumluluğunu; teknoloji, sanayileşme ve ekonomik büyümenin doğal bir sonucu olarak, siz kıymetli sektör mensupları ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere paylaşıyor. Sizler de bu emanete gözünüz gibi bakıyorsunuz. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sektörün istihdama olan etkisine de değinerek, "Sektörün büyüklüğü, 5 milyar avroya ulaşmış, 400 bin kişinin istihdamı sağlanmıştır. Dolayısıyla, özel güvenlik sektörü bir yandan önleyici güvenlik hizmeti sunarken, diğer yandan istihdama sunduğu katkı ile ekonomiye de destek vermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Özel güvenlik haftası farkındalığını arttırmak için burada bulunuyoruz"

Programın anlam ve önemine ilişkin konuşan Hisarcıklıoğlu, "Bugün de burada, özel güvenlik haftası farkındalığını, sektörün bütün temsilcileri ile birlikte arttırmak için bulunuyoruz. Bu vesile ile Türkiye özel güvenlik hizmetleri meclisimize ve meclis başkanımız sayın Serdar Gökhan Arıkan'a teşekkür ederim. Kendisi, sektörün kurumsallaşması ve işvereninden çalışanına kadar sektörün topyekun büyümesi ve gelişmesi için başta bu meclisin kurulması olmak üzere büyük emek harcadı, harcamaya da devam ediyor. Sektörün çatısı olan meclisimiz, ülkemizin önde gelen özel güvenlik firmaları ve sivil toplum örgütleri ile kamu ve özel sektör işbirliğinin en güzel örneği. Emniyet genel müdürlüğümüze de bu süreçte verdiği katkı için teşekkürlerimi sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Sektörün özlük haklarının iyileştirilmesine ve sosyal güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesine ihtiyaç var"

Özel güvenlik hizmetleri sektörünün, Türkiye'ye en çok istihdam oluşturan, yaygın ve disiplinler arası iş kollarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sektör, kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerin planlamasını yapmak ve mesleğin sadece bir geçim kapısı değil; saygın ve sürdürülebilir bir kariyer alanı olarak görülmesini sağlamak, güçlü bir hizmet endüstrisi haline gelmek ve nitelikli hizmet ihracatının önünü açmak istiyor. Bu hedeflerimizi sizlerin destekleriyle, birlikte hareket ederek gerçekleştirebiliriz. Sizlerin burada bulunması bizi motive etmekte ve sektörün kıymetini göstermektedir. Bu vesileyle sektörümüz için önem arz eden bir kaç konuyu sayın bakanımıza arz etmek istiyorum. Sektörün özlük haklarının iyileştirilmesine ve sosyal güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesine ihtiyaç var. Diğer yandan; branşlaşmış, uzmanlaşmış, akademik donanımı yüksek güvenlik personelinin yetiştirildiği bir yapı, ülkemizin güvenlik politikalarına da önemli katkı sağlayacaktır. Bu yapının temini için de özel güvenlik eğitimlerinin lisans programlarıyla desteklenmesini önemli görüyoruz."

"KAAN, ÖGNET ve ÖZGE gibi projeler ülkemizdeki bütün sektörlere örnek teşkil ediyor"

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki yardımcı program ve projelere ilişkin konuşan Hisarcıklıoğlu, "KAAN, ÖGNET ve ÖZGE gibi projeler bu yapının gücünü ortaya koymaktadır. Bu projeler bir araya gelindiğinde kamu hizmetinin, daha da önemlisi kamu güvenliği ile ilgili bir kamu hizmetinin, nasıl katma değerli hale geldiğinin kanıtıdır. Bu projeler sayesinde özel güvenlik personellerimiz tek tuşla kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapıyor. Kolluk kuvvetlerinin adli vakalara anında çağırılmasına aracı oluyor. Bu projeler ülkemizdeki bütün sektörlere de örnek teşkil ediyor" diye konuştu.

Ardından Bakan Yerlikaya'nın açılış konuşmasıyla devam eden programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da katılım sağladı. - ANKARA