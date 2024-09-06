Ameliyat sonrası genç hasta vefat etti - Son Dakika
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Ameliyat sonrası genç hasta vefat etti

Özel Maltepe Ersoy Hastanesi, burnundaki etten dolayı ameliyat olmak isteyen 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi Heval Pekgöz'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, hastanın tedavi süreci ve yaşanan komplikasyonlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

06.09.2024 21:15
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İSTANBUL (İHA) – Özel Maltepe Ersoy Hastanesi, burnundaki etten dolayı ameliyat olmak isteyen 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi Heval Pekgöz'ün ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Öncelikle vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilediğimizi belirtmek isteriz. Jetokain uygulamasında 3-4 dakika sonra ameliyata henüz başlamadan hastanın kalbi yavaşlamış, atropin yapılmış, nabız biraz düzelmiş ve daha sonra kalbi tekrar yavaşlamış, ilaç yapılmasına rağmen kalbi daha da yavaşlamış ve durmuştur. Aynı anda hastaya müdahale edilmiş, kalp mesajı yapılmış ve 2 dakika içerisinde hastanın kalp atımı geri dönmüştür" denildi.

Hastanın üçüncü düzey yoğun bakımı olan bir merkeze sevki uygun görüldüğü ve entübe durumda sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Burada hastanın iki defa daha kalbi durmuş ve yapılan müdahalelerle tekrar kalp atımı sağlanmıştır. Akabinde hasta yine entübe vaziyette ve oksijen e bağlı olarak Siyami Ersek Hastanesine sevk edilmiştir. Siyami Ersek Hastanesinde 3 gün yatan hasta buradan da nöroloji yoğun bakımı olan Cerrahpaşa Hastanesine sevk edilmiş ve bu hastanede vefat etmiştir. Jetokain enjeksiyonundan sonra böyle bir durumun görülmesi jetokain ilacının çok nadir ama olası yan etkisidir. Jetokain prospektüsünde bu durum açıkça yazmakta olup yetkili makamlarla paylaşılmıştır. Jetokain enjeksiyonundan sonra gelişen bu hastalığa LAST (lokal anesteziye bağlı sistemik toksisite) denmekte olup çok nadir görülmesi ile birlikte ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu komplikasyonun tanımlı olduğunu dair ilgili bilgi ve belgeler de yetkili makamlara sunulmuştur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ameliyat sonrası genç hasta vefat etti - Son Dakika

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