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Özel öğrenciler toprak ayak izlerini siliyor - Son Dakika

Özel öğrenciler toprak ayak izlerini siliyor

30.09.2021 14:18
Özel öğrenciler toprak ayak izlerini siliyor, System.String[]

Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, yürütücülüğünü Dr. Nihal Baysal'ın üstlendiği TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen Özel Yetenekli Öğrenciler Toprak Ayak İzlerini Siliyor Projesi, özel yetenekli öğrencileri Eskişehir'de bir araya getirdi.

Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, yürütücülüğünü Dr. Nihal Baysal'ın üstlendiği TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen Özel Yetenekli Öğrenciler Toprak Ayak İzlerini Siliyor Projesi, özel yetenekli öğrencileri Eskişehir'de bir araya getirdi.

Projeye Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi ve Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'nden olmak üzere toplamda 30 öğrenci katılımcı olarak yer aldı. Proje ile ilgili "Artan nüfus ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte Dünyamızın korunmaya ihtiyacının da artmasından yola çıkılarak özel yetenekli öğrencilerin toprak ayak izlerinin sıfırlama konusunda bilinç kazanmaları ve çözümler üretmelerini sağlayacak etkinlikler yapmalarına imkan vererek farkındalık geliştirmeleri hedeflendi. Öğrenciler bu anlamda bilinçlendirilerek sürdürülebilir toplum geleceğine yeni bakış açıları geliştirildi ve edinilen bilginin akranlarına aktarımı sonucu oluşacak yaygın etkiyle daha geniş kitlelere ulaşılması bekleniyor" bilgileri paylaşıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 'Çöpüne Sahip Çık' etkinliğinde 'Katı Atık Entegre Tesisi' ziyaret edilerek Çevre Mühendisi Soner Özenç İlhan öncüllüğünde tesisin çalışanlarının her birinin gerek anlatımları gerekse koşulları en uygun hale getirmesindeki hassasiyetleri ile öğrencilerin bilgilenmesi ve çöplerin her bir ayrıştırma aşamasını ve değerlendirilmesini yerinde görmeleri sağlandı. Gruba, doğanın içinde bulunduğu durumla ilgili Orman Genel Müdürlüğü 'Orman Fidanlığı Kayaç Parkı' gezme imkanı sağlandı.

Ertesi gün bütünleşik olarak Türk Dünyası Kültür Başkenti kompleksi içindeki Dr. Metin Altan'nın kurguladığı atölyeler ile "Uzay zaman noktası" gezisi iklim değişikliği ve uzay zaman konularında bilgi edinen çocuklar, atölyelerin içinde farklı türden malzemeler ile yıldız patlamaları, kara delik, bu alanda çalışmış bilim adamları ve astronomi bilimi hangi noktada ve hangi alanlarla iş birliği içerisinde gibi konularda fikir edindiler. - ESKİŞEHİR

Ahmet Uluçay, Eskişehir, Düzce, Uzay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrenciler toprak ayak izlerini siliyor - Son Dakika


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