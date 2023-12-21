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Özel öğrenciler Türkçe'nin zenginliklerini keşfediyor

Denizli'de özel öğrenciler, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında farklı etkinliklerle Türkçe söz zenginliğini arttırarak dilin kullanımını ve düşünce dünyasını geliştiriyor. Proje, öğrencilere Türkçenin zenginliklerini tanıtmayı ve dilin etkili kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Özel öğrenciler Türkçe\'nin zenginliklerini keşfediyor
21.12.2023 - 00:28,
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Özel öğrenciler Türkçe'nin zenginliklerini keşfediyor

DENİZLİ - Denizli'de söz zenginliği arttırmak, dili daha iyi kullanabilmeleri ve düşünce dünyalarını geliştirmek amacıyla özel öğrenciler 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi çerçevesinde farklı etkinliklere imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından tanıtımı yapılarak başlatılan Dilimizin Zenginlikleri Projesi okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan kelimeler ile buluşmasını, buna bağlı olarak da dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlıyor. Denizli'de Dilimizin Zenginlikleri Projesi çerçevesinde okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Başak Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşilköy İşitme Engelliler İlk/Ortaokulu ve Yeşilköy Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin Dilimizin Zenginlikleri projesi ile dilimizin zenginliklerini daha da iyi tanıması ve kavraması açısından okul bahçesinden başlayarak, okulun her bir köşesinde bir birinden farklı etkileşimli çalışmalar yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan özel öğrencilerin çalışmalarını gezerek öğretmenlerden bilgiler aldı.

Özel öğrencilerle çalışmaları birlikte deneyimleyen Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi, öğrencilerimizin dilimizi daha iyi öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında öğrencilere Türkçemizin zenginlikleri tanıtılmakta ve onların dilimizi daha etkili kullanmalarını teşvik ediyoruz. Okulumuz proje kapsamında çok çeşitli ve etkili etkinlikler yapıyor. Bu tarz etkinliklerimiz bir okulda olmayıp ilimizin dört bir yanındaki her okulumuzda yapılmaktadır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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