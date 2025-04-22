Özel Öğrencilerden 23 Nisan'a Özel Mutfak Etkinliği - Son Dakika
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Özel Öğrencilerden 23 Nisan'a Özel Mutfak Etkinliği

Özel Öğrencilerden 23 Nisan\'a Özel Mutfak Etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim alt sınıfı öğrencileri, gastronomi öğrencileriyle birlikte mutfakta sunumlar hazırladı. Protokol üyeleri, öğrencilerin başarılarını kutlayarak hediyeler verdi.

22.04.2025 17:35  Güncelleme: 17:40
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle özel öğrenciler mutfağa girdi.

Ahlat Kaymakamlığı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü ile Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 9 engelli öğrenci mutfakta sunum yaptı. Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 3.kademe özel eğitim alt sınıfı öğrencileri gastronomi öğrencileriyle birlikte çeşitli sunumlar hazırladı. Hazırlanan yiyecekleri tadan protokol, öğrencileri bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik etti. Program sonunda ise protokol tarafından özel bireylere katkılarından dolayı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim alt sınıfı 3. kademe öğrencileriyle birlikte çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akdemir, "Birlikte güzel yiyecek ve içecekler hazırladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir gün değil her gün hatırlanmak dileğiyle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bütün Ulusumuzdaki çocuklarımıza hediye edilen bir bayram olduğu için özel bireylerimizi de özellikle hatırladık. Daha önce projemiz kapsamında yapmış olduğumuz mutfaktaki deneyimimiz gastronomi ile birlikte ortak bir çalışmamız olmuştu. Bu çalışma sonrasında gördük ki çocuklarımıza zaman ayrıldığında daha mutlu ve daha motive olabiliyorlar. Onların da neler yaptığını insanlara göstermek istedik. Bu bayram öncesinde bayram günü yaptık ki bu şekilde hediye etmiş olalım çocukların yapmış oldukları el emeği göz nuru ürünlerine. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Özel öğrenciler ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kendileri için böyle bir ortam hazırlayanlara çok teşekkür ettiler.

BEÜ Kanık Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü'nde düzenlenen etkinliğe Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kanık Yüksekokulu Müdürü Caner Güçlü, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan da katıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Öğrencilerden 23 Nisan'a Özel Mutfak Etkinliği - Son Dakika

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