Üye Girişi
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik - Son Dakika

Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik

03.12.2021 17:00
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik

Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırmak ve özel bireylerin hayat standartlarının iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırmak ve özel bireylerin hayat standartlarının iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını misafir eden Özel Vakıf Okulları, toplumsal farkındalık oluşması adına, öğrenci ve öğretmenlerin de tekerlekli sandalyelerle eşlik ettiği dostluk maçında tek yürek olup bu özel günlerini coşkuyla kutladı.

"Bütün engeller sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılır"

Böylesine önemli bir günde, Özel Vakıf Okulları Ailesi olarak anlamlı bir etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Genel Müdürü Erdal Karagülle, "Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve başarısı için spor, kültür, bilim, sanat ve eğitim gibi alanlar başta olmak üzere yaşamımızın her alanında ülkemize ve bütün insanlığa örnek olacak başarılara imza atan engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır. Biz de Özel Vakıf Okulları olarak öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de dahil ettiğimiz önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Tüm mensuplarımızın birlik ve beraberlik içerisinde oldukları bu günde, Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımıyla dostluk maçı yaptık. Başarılarına, üstün gayretlerine ve hiçbir zaman bitmeyecek olan yaşama sevinçleri hepimiz için günün dersi oldu. Bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, başta bizleri kırmayarak böylesine önemli bir etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan sporcu dostlarımız olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Onurlu Duruşları ve Başarıları Hepimize Örnek Oluyor"

Bütün hizmet alanlarında insanı önceleyerek "önce insan" düsturuyla hareket eden, "İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın" anlayışını ön planda tutan ve insanı en şereflisi olarak gören bir medeniyetin temsilcileri olduklarını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bütüncül bir yönetim modelinin ve köklü bir geleneğin mensupları olarak bizler; her konuda engelli kardeşlerimizi mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda tüm birimlerimizle topyekün bir anlayışla özel bireylerimizin yanında olacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Özel Vakıf Okullarımızın da yapmış olduğu etkinliğin farkındalık oluşturması açısından oldukça değerli buluyor, emeği geçenleri kutluyor bu vesileyle ülkemizin başarısı için gayret sarf eden, karşılaştıkları her türlü güçlüğe rağmen bıkmadan, yılmadan azimle çalışan, onurlu duruşları ve başarılarıyla hepimize örnek olan engellilerimizin 'Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik
Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik

Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Toprak altında kalan iş makinesinin genç operatörü hayatını kaybetti 16:39 Toprak altında kalan iş makinesinin genç operatörü hayatını kaybetti
Londra'da yemek yerine Nusr-Et için Türkiye'ye geldiler: Burası çok daha ucuz 16:29 Londra'da yemek yerine Nusr-Et için Türkiye'ye geldiler: Burası çok daha ucuz Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi
16:39 Tuzla Belediyesi, ustalarla gençleri buluşturuyor
16:32 Dev fil suya girince timsahlar kaçacak yer aradı! İşte timsahın acı içinde öldüğü anlar
16:27 Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı
16:22 Ezgi Mola'dan Musa Orhan davasının hakimine: Adalete olan inancımızı bir nebze olsun geri getirdiniz!
16:18 İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek
16:16 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı
16:11 Balıkçının zor anları! Ağına belirsiz cisim takıldı, bir anda hareketlenince çok şaşırdı!
16:11 Demet Özdemir: Annemi çok rezil ettim
16:10 Takım arkadaşlarını toplayıp konuşma yaptı! Mesut Özil, kötü gidişi durduracak formülü verdi: Seri yapmamız şart
Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Türk futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu! Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
16:56
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 17:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Özel vakıf okullarından anlamlı etkinlik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement