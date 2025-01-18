Özgür Özel'den Erdoğan'a Turp Yanıtı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Erdoğan'a Turp Yanıtı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevini ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turpların büyüğü heybede' sözlerine yanıt vererek, 'Turpun büyüğü sandıkta' dedi. Özel, Erdoğan'ın mafyavari bir şekilde tehditte bulunduğunu belirterek, sandıkta gerçeklerin görüleceğini ifade etti.

18.01.2025 17:54
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Turpların büyüğü heybede' yanıtı: "Turpun büyüğü sandıkta"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Konya'da yapmış olduğu açıklamalarda 'Turpların büyüğü heybede' sözlerine cevap verdi. Özel, "Böyle turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Öyle en korkulan turp en büyük turp oluyorsa turpun büyüğü sandıkta" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davasında tutuklu olan Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası ise cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu 'Turpların büyüğü heybede' sözlerine cevap verdi.

Özel'den "Turpun büyüğü sandıkta" cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Erdoğan turp peşinde. Turpun büyüğü heybede deyip kendisine bazı bilgiler olduğunu ama bu bilgilerin iki sene içerisinde ortaya çıkacağını söyleyip, mafyavari bir şekilde hatta siyasi mafyalığa soyunmuş durumda. Bizi tehdit ediyor. Ona sadece şunu söyleyebiliriz. Böyle turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Öyle en korkulan turp en büyük turp oluyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel turpun büyüğümü orda küçüğü mü orada sandıkta görürsün. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elbette olmamız gereken her yerdeyiz. Yarın bininci günde de bundayız" dedi.

Özel, "Bin gündür içeride olan arkadaşlarımızın sağlık durumları ve moralleri çok iyi. Haklı olmanın gücüyle yaşama tutunuyorlar. Biz onların içeri girdiklerindeki gibi dimdik dışarı çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarına uymak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa mahkemesi kararlarına, milletin vicdanına göre de hükümsüzdür. İçerideki tüm arkadaşlarımız boş yere burada tutulmaktadırlar. Bizim yerimize içeride yapmaktadırlar. Biz gezi davasından yatanlara sahip çıkıyoruz. Geziye bende karşıydım, bende gezideydim. Ben ülkenin ana muhalefet lideriyim. İçeride yatan arkadaşlar benim yerime yatıyorlar. Davaları davamızdır" açıklamasında bulundu.

(Hİ-SB-ÖK-Y)

Özgür Özel\'den Erdoğan\'a Turp Yanıtı
Kaynak: İHA

Özgür Özel, Politika, Cezaevi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel'den Erdoğan'a Turp Yanıtı - Son Dakika

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