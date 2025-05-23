Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Afiş Yasaklarına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Afiş Yasaklarına Sert Tepki

23.05.2025 21:24  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılmasının yasaklanmasını 'hukuk tanımaz karar' olarak nitelendirerek, bunun seçim iradesine saygısızlık olduğunu ifade etti. Özel, İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu ve bunu ispat etmenin gerekirken, yasağı getirenlerin hukuka aykırı davrandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel'den İmamoğlu afişlerinin yasaklanmasıyla ilgili yorum

Özel:

"Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin, ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın"

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ahmet Özer'in yargılandığını duruşmaya katıldı. Özel, duruşma sonrası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılmasının yasaklanmasıyla ilgili, " Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ahmet Özer'in 'terör örgütüne üye olmak' yargılandığı duruşmaya katıldı. Özel duruşma arasında ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Özel, dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu söylenen ikinci bir telefonun daha bulunmasıyla ilgili, " Şimdi yeniden başlıyoruz diye o sevinen troller AK Partili sözde yazar çizer tayfası 'şu ana kadar bir şey bulunmadı moral olarak çökmüştük. Şimdi aradığımızı bulacağız' ona seviniyor. Buldukları ne biliyor musunuz ? O telefon numarasını girince bende Beylikdüzü bba Ekrem İmamoğlu yazıyor. Aday adayı ile tanımışım Ekrem Bey'i 2013'te kaydettiğim ilk numara. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun ismine bastığında o numara çıkıyor. Ekrem Başkanın savcılık sorgusunda verdiği ilk numara. O numara Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bitip İBB başkanlığı başladığından beri o telefon bilgi işlemden bir kişiye verilip santrale yönlendir denilmiş özel kaleme. Beylikdüzü'nden bir araya olursa bu numarayı açamıyor Ekrem Bey'e bilgi verelim denilen numara. Üzüntü ile ifade ediyorum ki arama hiç yok çok üzülecek troller ama whataspp yok" dedi.

"Ahmet Özer, bilmiyorum 'hatırlamıyorum' kim olduğunu diyor"

Ahmet Özer'in tutuklu bulunması ve duruşmasında verdiği savunma ile ilgili de konuşan Özel, "İddianamede 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar 617 tanesi hakkında adli işlem varmış. 14 tanesi milletvekili çıkmış. Hakkımızda fezleke oluyor ya bizi de suçlu sayıyorlar. Onun gibi teker teker isimleri söyledi, hesap veremediği hiç yok. En çok görüştüğü Remzi Kartal 14 kez, ne çıktı 2 kez görüşmüş on ikisinin yanında sıfır yazıyor savcı bey görmemiş. O şu demek aradığında bağlantı kuramıyormuş sıfır yazıyormuş. ya da çalarsa açmazsa. O hiç aramamış, Remzi Kartal anlaşılan onu aramış 2 kez görüşmüş. Remzi Kartalla 14 görüşme de 1'e iniyor. Ahmet Özer bilmiyor hatırlamıyorum diyor kim olduğunu" diye konuştu.

"Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılmasının yasaklanması kararı ile ilgili, " Hayatımda duyduğum en hukuk tanımaz karar bu. Ekrem İmamoğlu'nun unvanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Buna kim karar veriyor, İstanbul seçmeni. Suçu ispatlanmış mı ' Hayır. En temel hukuk ilkesi 'suç ispatlanana kadar suçsuzdur' Hem seçilmiş hem suçsuz, şu anda maaşının 3'te ikisi yatıyor. Unvanı belediye başkanı onun fotoğrafını asmayı nasıl yasaklıyorsun. Suçlu mu ' daha iddianame yok. Sadece senin aldığın bir talimat yaptığın gözaltı ardından tutuklama tedbiri. İddianame yok. Olsa ne yazar, karar verilmemiş verilse ne yazar. Ancak o zaman dersin bu kişi suçludur diye. Suçu ve suçluyu övmeye girermiş Ekrem İmamoğlu pankartı açıp metroda sesini duymak. Böyle bir şey olabilir mi insan utanıyor. Ben asacağım o bayrağı hadi gelsin indirsin. Ortada suçlu varmış gibi yapamazsın asamazsın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Magazin, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Afiş Yasaklarına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
TSK’da FETÖ operasyonu 56 asker gözaltında TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü Oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı genç kız tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu
Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor
Erdoğan’ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde Emekli maaşı ve asgari ücrete ara zam yeniden gündemde

21:29
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı
20:09
Özel’e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan’dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın
19:59
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’u devirerek EuroLeague’de finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi
19:28
DEM Parti, MHP’yi ziyaret edecek Tarih belli oldu
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
10:12
Galatasaray’dan bomba Osimhen hamlesi
Galatasaray'dan bomba Osimhen hamlesi
09:59
UEFA’dan madalya skandalı 3 futbolcuya yetmedi
UEFA'dan madalya skandalı! 3 futbolcuya yetmedi
09:56
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
İlçenin göbeğindeki atık sahası vatandaşı isyan ettirdi
09:43
İmamoğlu’nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı
09:42
Yenidoğan Çetesi’nin kullandığı hastane satılıyor Bedeli dudak uçuklattı
Yenidoğan Çetesi'nin kullandığı hastane satılıyor! Bedeli dudak uçuklattı
09:37
İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
09:35
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Ağabeyini evden çıkarmak için hiltiyle tavanı deldi, savaş çıktı zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 22:38:41. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den İmamoğlu'nun Afiş Yasaklarına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.