Depremzede vatandaşlar, Özgür Özel\'i, \'Bugüne kadar neredeydin\' diyerek yuhaladılar

05.02.2026 15:23  Güncelleme: 15:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da deprem yıl dönümünde çeşitli ziyaretler yaparken, Reyhanlı'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tepkili vatandaşlar, pankartlarla 'Bugüne kadar neredeydin?' diyerek Özel'e seslendiler.

Hatay'da depremin yıl dönümünde çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar, pankart açarak ve 'Bugüne kadar neredeydin' yuhalamalarıyla tepki gösterdiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın felaketinin yıldönümü öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Özel'in ilk ziyareti Defne Belediyesi'ne oldu. Belediye ziyareti sonrası Özel ve 30 araçlık konvoyu, Antakya ilçesinde bulunan deprem mezarlığına geçti. Özel, mezarlık ziyaretinin ardından Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması dönüşü Reyhanlı ilçesinde depremzede vatandaşlar CHP lideri Özel'e tepki gösterdiler. Tepkili vatandaşlar, 'Enkazdan daha ağır olan depremden bu güne CHP'nin yokluğudur' ve 'Depremde belediyede muhatap bulamaz iken siz neredeydiniz' pankartı açarak fikirlerini dile getirdiler. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Deprem, Hatay, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
