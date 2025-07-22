Özkan İlçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Özkan İlçi, Erzincan'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Erzincan'dan Tunceli'ye yüzmek için giden ve Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Özkan İlçi için memleketi Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi.

Terzibaba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlçi, Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İlçi ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden İlçi'nin ölümü, hem ailesini hem de sevenlerini derinden üzdü. - ERZİNCAN